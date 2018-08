El ingeniero, “un ejemplo en México”, dice el virtual presidente electo

Ingenieros piden inclusión

Ingenieros organizados de México pidieron al AMLO incluir a especialistas de la materia en las áreas de decisión de su gobierno y aumentar la participación de profesionistas mexicanos en los proyectos de infraestructura de la nación.

Así mismo, le pidieron modificar las leyes de Adquisiciones y Obra Pública; y de Servicios Profesionales, para que se pueda incluir a más ingenieros mexicanos en los proyectos del país.

En presencia de varios ingenieros que han sido propuestos por López Obrador para diversas secretarías de Estado, y de Carlos Slim Helú, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, Ascensión Medina Nieves, presentó un grupo de siete ejes de trabajo para beneficiar al país a través de la ingeniería.

Entre ellos, elevar el presupuesto destinado a infraestructura de 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) actual, a cinco por ciento, crear un organismo de planeación de infraestructura a largo plazo, establecer un banco de proyectos en la materia y mejores prácticas en los contratos de obra pública.

En su momento, el presidente de la Academia de Ingenieros de México, José Francisco Albarrán Núñez, pidió considerar a la ingeniería como elemento central para recuperar la soberanía del país, lo cual va de la mano con el incremento del desarrollo, tal como han demostrado países como China, Corea o la India.

Además, ofreció el total respaldo del gremio, al señalar que “usted ha sido electo nuestro líder y está decidido a que México se transforme; nosotros estaremos dispuestos a apoyarlo en la cuarta transformación del país”.

A su vez, Salvador Landeros Ayala, de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, reiteró la necesidad de que esta especialidad recupere importancia para el desarrollo de la nación, al considerar a la ingeniería como una política de Estado.

López Obrador calificó de positivo este encuentro y tomó la palabra a los ingenieros para incluirlos en las grandes decisiones nacionales, empezando por pedirles que den su opinión técnica sobre la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Luego de reconocer su discurso a grandes ingenieros como Heberto Castillo, a quien también le rindió homenaje como luchador social, López Obrador aprovechó la presencia de Slim Helú para referirse a su persona.

No me quiero ir sin aprovechar la oportunidad de hacer un reconocimiento a un gran ingeniero y a un gran empresario que ha sabido triunfar en México y el mundo: me refiero al ingeniero Carlos Slim Helú”, advirtió, a lo que éste se levantó para darle un abrazo.