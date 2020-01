"El niño regresó llorando": Ex de Edwin Luna revela que su hijo la pasó muy mal al conocer a Kimberly

Ciudad de México.- Érika Monclova, expareja de Edwin Luna y madre de su hijo Miguel, concedió una entrevista a TVyNovelas para ventilar que el famoso cantante es un mal padre y que no cumple con sus obligaciones.

La mujer afirma que el vocalista de La Trakalosa de Monterrey no le da una buena manutención económica y además asegura que lo tiene demandado desde hace algunos años.

Me da lo que él cree que el niño necesita, no lo que un juez dicta, pero no es una cantidad suficiente. El niño come, viste, calza...", explicó.

Monclova asegura que está dispuesta a entablar una nueva demanda contra Edwin pues desea que su hijo Miguel "viva con menos limitaciones".

Érika también detalló que el pequeño Miguel la pasó muy mal cuando conoció a la actual esposa de su padre, Kimberly Flores, y aseguró que Edwin no le pidió autorización para presentarsela.

Fue año pasado en Acapulco... él regresó llorando y me dijo: 'Mamá, es que no quiero que esté la Kimberly'... hubiera sido muy distinto que me lo hubiera comunicado para yo poder explicarle al niño.

La ex de Edwin asegura que Miguel aún es muy pequeño para entender las relaciones de su padre señalando que el niño creía que su pareja aún era Alma Cero.

Lo primero que dijo el niño fue: 'No quiero ver a Alma (Cero)'. Él aún no digiere su relación pasada, y tampoco me voy a sentar con él a explicarle que ya no está con ella".