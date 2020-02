El obispo Felipe Padilla Cardona renunciará a la Diócesis de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El primero de mayo, el obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón, Felipe Padilla Cardona, presentará su renuncia ante el Papa Francisco Bergoglio tras cumplir los 75 años de edad.

Padilla Cardona, recordó que tiene ya 10 años al servicio de la Diócesis de Ciudad Obregón, lugar al que llegó procedente de Guanajuato, en el que asegura ha tenido una gran experiencia y que le ha dejado una gran satisfacción al trabajar con un sector importante que son los jóvenes del municipio.

Entre los proyectos desarrollados durante su estancia el localidad es el Bachillerato para Jóvenes en alto riesgo ‘Talita Cum’ en el Asilo María Madre y se instalarán el próximo mes en ese lugar consultorios con psicólogos, psiquiatras, médicos generales, para todos aquellos jóvenes que necesiten ser escuchados y acompañados por profesionistas”.

Añade que se iniciará con la creación de un Centro de valores para adolescentes de 15 a 20 años, mismo que se instalará en la colonia Kino, además del Centro de Formación para Líderes Laicos en el que se realizarán retiros y demás actividades que la Iglesia Católica requiera.

Da conocer que de igual forma se concretó el Centro de Formación para Jóvenes ubicado, por la calle Ejército Nacional en el fraccionamiento Primavera.

Padilla Cardona, dijo que una vez que ellos se retiran deben también decidir si se regresan a su Diócesis de origen y definir cual es la actividad que contemplan segur desarrollando e informarlo a sus superiores.

En mi caso la intención es regresar a Guanajuato y ahí continuar prestando mi servicio, pero en proyectos que tengan que ver con los jóvenes, ya que siempre es por lo que más me he inclinado a lo largo de mi trayectoria como obispo en los distintos lugares a los me han encomendado".