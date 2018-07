El panorama de los feminicidios en México, peligro para las mujeres

Ciudad de México.- Febrero fue un mes mortal para las mujeres en el estado de Guanajuato, en México. En 21 días, 16 mujeres fueron atacadas a tiros, de las cuales 13 perdieron la vida, entre las heridas está una bebé de 8 meses.

Lo más curioso es que sus muertes no tuvieron que ver con el abuso o el maltrato por parte de sus parejas, sino que se trató de ataques directos, por lo que sus decesos están catalogados como homicidios y no tanto como feminicidios.

El crecimiento en el número de homicidios de mujeres en este estado encuentra una posible respuesta en el robo de hidrocarburos, coloquialmente conocido como 'huachicol'.

Guanajuato se ha convertido en el nuevo "Triángulo Rojo" del huachicol y en el lugar con más homicidios de mujeres en el país.

Un reporte oficial de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que en 2017 el estado se convirtió en el líder en número de tomas clandestinas de hidrocarburos con 1.852 puntos, lo que representa 18% del total a nivel nacional, dejando en segundo lugar a Puebla, con 1.433, que hasta entonces había sido el líder del 'huachicol'.

Otro reporte oficial: el emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reveló que entre enero y mayo de este año, el estado también fue líder en la cifra de homicidios dolosos contra mujeres con 132 casos.

"Hay chicas que presentan huellas de tortura, las atan de las manos, les ponen 'narcomensajes' en sus cuerpos, las privan de la libertad. Y esto coincide con tema del crecimiento del huachicol en Guanajuato", expresó María Salgero, autora del Mapa del Feminicidio, una iniciativa en la que a través de un mapa abierto en Google registra los asesinatos de mujeres que se van presentando en el país.

Para ella, la forma en la que aparecen los cuerpos de las mujeres es la muestra de que en los enfrentamientos entre grupos 'huachicoleros' ya no se respetan tampoco a las mujeres que ahora enfrentan un nuevo peligro, pues antes eran asesinadas y maltratadas generalmente por sus parejas, pero ahora también enfrentan el riesgo de ser usadas como un instrumento de venganza por los enemigos de sus maridos, novios, esposos y hasta de sus hijos.

"Habría que hacer esa vinculación. Es un tema muy grave y en este caso son la muestra de esta nueva figura delincuencial el 'huachicol'. Ahora las mujeres también están en juego frente a este tipo de cosas", expresó Candelaria Ochoa, integrante de la Comisión de Delitos Cometidos por Razones de Género, de la Cámara de Diputados.

Ante la situación, el fiscal local, Carlos Zamarripa, ha relacionado la violencia que se vive con la operación de grupos criminales dedicados a ordeñar de ductos de Pemex. El gobernador Miguel Márquez ha criticado que la paraestatal ha sido pasiva ante el problema.

A diferencia de otros casos, según ha documentado Salgero, gran parte de las mujeres asesinadas en Guanajuato en los últimos meses ya no aparecen semidesnudas y tiradas en las calles, sino vestidas y generalmente abandonadas en caminos de terracería, y víctimas de armas de grueso calibre.

Como ejemplo están algunos de los casos que sucedieron en febrero:

El 10 de febrero durante una emboscada de un comando murieron tres personas que viajaban en un auto, dos eran mujeres. Un día después, en la ciudad de León, un comando de tres hombres disparó a una mujer de nombre Guadalupe Peralta, quien se encontraba afuera de su domicilio.

El 11 de febrero, también, otra mujer llamada Margarita Olmos García murió víctima de un ataque con un arma AK47. Un comando entró a su casa y la mató, tal y como había hecho con su hijo en noviembre de 2017.

Cuatro días después, en el municipio de Pénjamo, una mujer más murió atacada a tiros mientras estacionada su auto.

El 17 de febrero dos mujeres en la ciudad de León, murieron de la misma forma, una de ellas era prima de otra que había sido asesinada también a tiros en diciembre y apenas a una cuadra de distancia.

La delegada municipal de la comunidad de San José de Agua Azul en Apaseo el Grande, Jovita Michel, falleció el 19 de Febrero en un ataque armado.

"En Guanajuato tienen muy pocos feminicidios (solo 9 de enero a mayo, según la estadística oficial), pero sí tienen alta tasa de homicidios de mujeres. Muchos gobiernos dicen que por la forma en que murieron es señal de que estaban involucradas en la delincuencia, pero todos sabemos que hay muchos casos en los que ellas no están enteradas de lo que hacen sus parejas, sus hermanos o sus padres, el problema es que no se llega a fondo para esclarecer los motivos por las que las asesinan", expresó Salgero.

De acuerdo con su rastreo, además de AK47, en las ejecuciones de mujeres en Guanajuato también se han usado R15 y Barrett calibre 50, entre otras.

El que no exista suficiente investigación sobre el tema, aseguró, no permite saber de estos crímenes cuántos fueron venganzas, cuántos porque la mujer sí trabajaba para alguna banda y no logró cubrir la cuota o si en algunos fue un feminicidio que se intentó disfrazar.

"Habría que investigar, debería tratarse como un feminicidio porque es posible que tengan alguna relación de afecto o amistad con las personas que la mataron, el problema es que las fiscalías y los gobiernos de los estados no tienen una acción proclive a investigar estos delitos", expresó la diputada.