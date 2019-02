El panorama es complicado, trabajoso y largo para la firma del acuerdo comercial del tomate

Ciudad Obregón, Sonora. - Complicado, trabajoso y largo, es como está siendo el proceso para renovar el acuerdo comercial del tomate y más ahora cuando Estados Unidos (EU) quiere negar el paso al producto mexicano ya que los acusan de prácticas desleales.

Manuel Antonio Cázares, vicepresidente del Comité Nacional del Sistema Producto Tomate y presidente estatal, le explica en exclusiva a TRIBUNA cual es el panorama actual y reitera que seguirán en la lucha de firmar el acuerdo.

Manuel Antonio Cázares, vicepresidente del Comité Nacional del Sistema Producto Tomate y presidente estatal

¿Qué es el ‘dumping’ del tomate?

Desde el año 1996 los productores de Florida se inconformaron porque argumentaban que les iba mal porque los tomates de México le estaban quitando la oportunidad de vender los de ellos y que sí estaban en un Tratado de Libre Comercio pero que la competencia era desleal, este concepto no es más que tu venta por debajo del precio de los costos es de lo que nos están acusando a nosotros a los productores.

Ellos su frustración su descontento que lo quieren esconder en que hay prácticas desleales no es más que somos mejores que ellos”, expresó.

¿Cómo es la situación real del mercado del tomate en este momento?

Como el Sistema Producto Tomate que yo represento que son 16 Estados en todo el país, nosotros empezamos a documentar que se hacían al principio eran que del 100 por ciento de los productores tenían que estar registrados para el acuerdo al menos un 85 por ciento, ahorita ya no es el 85 es el 100 por ciento los que deben de estar. Así que el que venda por debajo del precio, está ilegal, le pueden quitar la licencia tanto a la comercializadora como al mismo productor ahorita.

Ahorita en estos momentos la comisión de Washington se va regresando, pero dado a que las condiciones políticas, cambio de sexenio aquí en México y la nueva administración de Trump, eso vino a complicar de alguna manera las negociaciones, porque es el Gobierno de México junto con sus productores y el Gobierno de EU junto con sus productores cuando estaba Obama el mismo Peña Nieto le habló a Obama y le dijo ‘mientras yo esté aquí ustedes no van a tener problemas’. Para el tema de seguir trabajando, entonces desde el año pasado debimos de haber firmado, pero ellos manifiestan una inconformidad donde quieren de alguna manera terminar el acuerdo.

De no firmarse el acuerdo la industria se acabaría completamente, miles de millones de jornales se quedarían sin empleo”, añadió.

¿Qué quiere decir esto?

Que se fijaría un arancel del 33.5 por ciento, con la retroactiva desde que se inició este problema, ya que la investigación nunca se ha terminado. Cada 5 años firmamos un nuevo acuerdo, el año pasado se debió de firmar.

¿Por qué no se hizo?

Ellos están argumentando que de un año para acá las exportaciones de un 32 por ciento que teníamos se elevó hasta más del 56 por ciento, pero eso no quiere decir que es ‘dumping’, yo se los dije y se molestaron, que lo que pasa es que somos mejores que ellos, tenemos más infraestructura, más tecnología, más visión y ellos se quedaron con campo abierto, lo que tiene México no lo tiene EU y eso ha tenido una inversión muy alta para nosotros para dar un producto de calidad.

De acuerdo a investigaciones se está relacionando al tema del tomate con lo que está pasando en Venezuela, como mensaje de Trump a Obrador para que retire su apoyo a Maduro, ¿podría ser esto?

No creo, pero no descarto tampoco, hay otros productos que pueden manejarlo de esa manera, que el tomate, más bien aquí es que los productores de Florida que en su momento apoyaron a Trump le quieren cobrar la factura a este.

A los productores de Florida les conviene que les enviemos tomate, como en todo ellos presionan al Gobierno y les dan recursos”,dió.

¿Qué es lo que sigue hacer y qué soluciones son las alternas?

Durante 90 días, que es de aquí a mayo ya tenemos la primera reunión, en el último acuerdo decimos a ver qué es lo que nos estas pidiendo y todo eso lo tenemos documentado, ahorita estamos en el proceso de enseñar a la nueva administración de enseñar.

Ahora ¿qué pasa con los subsidios que da el Gobierno, con los apoyos que entrega eso de alguna forma se consideraría dumping?

Ese tema lo están manejando los abogados, porque a lo último estamos demostrando que el apoyo que se refleja más es que te den una especie de subsidio año con año y eso no lo tenemos, si acaso te apoyan para hacer un invernadero una sola vez y con el 30 por ciento. No es como subsidio como el ingreso objetivo para los trigueros.

Hay algunas prácticas posteriores a la venta, como bonificaciones ¿Qué hay de eso?

No, lo único que tenemos son donaciones cuando la calidad del producto baja, tú no puedes hacer nada por debajo del precio que está estimado, aunque que se vaya a echar a perder, ahora si yo vendo por ejemplo a Canadá, lo puedo vender como yo quiera.

Ya las nuevas leyes tienen un rastreo ven de que campo está saliendo el tomate, cada vez se cierra más el anillo de control.

¿Entonces cómo explican el crecimiento que han tenido?

Sí tú te vas al área de producción de nosotros tenemos menos hectáreas, pero una hectárea de agricultura protegida te puede dar de 6 hasta 10 veces más y esa es la diferencia, la tecnología que hay, además la sanidad, es más ellos le quisieron comprar a Guatemala y se enfermaron todos los gringos, a nosotros nos educaron para mandar el producto de primera calidad, ni en España ni en Israel.

Y el que no es así no va, ahorita vamos por el tema de responsabilidad social, es algo que estamos empujando muy fuerte vamos a tener próximamente un evento de afores agrícolas también nos están pidiendo los sueldos que los regulemos.

Ahorita nos queda muy claro aquellos que vendan desleal pueden perder todo lo que han ganado” indicó.

¿Para cuándo su presidencia en el producto tomate?

No, no, no hay interés, lo único que hay son ganas de seguir apoyando a los pequeños productores de trabajar en el sector.

Su opinión del actual Gobierno

¿Cómo está la relación con la nueva administración de Andrés Manuel?

Muy bien, ahora que tenemos un acercamiento la verdad que muy bien. Todo el apoyo nos han dado. Esto pasa a ser un problema de campo para ser un problema de interés público y económico.

Andrés Manuel hablaría con su homólogo para que le baje una rayita”, señaló.

¿Han recibido apoyo por parte de la Presidencia?

Nos reunimos en México y estuvimos con la secretaria de Economía Graciela Márquez Colín y la misma Presidencia de la República giró instrucciones para tener todo el apoyo para esta gestión incluso tenemos el apoyo del mismo presidente.