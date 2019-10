El perseguido: Revelan más contrataciones 'chuecas' de Gustavo Matosas

Ciudad de México.- El presente del director técnico de uruguayo Gustavo Matosas parecía el peor, luego de que el Atlético de San Luis decidió echarlo por el escándalo de sobornos en la compra-venta de jugadores cuando fue entrenador de León, pero la trama parece complicarse.

Zlatko Petricevic, exdirectivo de Gallos, reveló que la principal razón para cesar a Gustavo Matosas como técnico de los emplumados en 2011 fue por corrupción, pues descubrió que el técnico hacía negocio en la contratación de jugadores.

Matosas fue director técnico de Gallos entre el Clausura 2011, en el que dirigió 17 partidos, y el inicio del Apertura 2011, cuando solo dirigió cinco duelos.

Fue entonces cuando el directivo se dio cuenta de estas situaciones y tomó la decisión de cesar al uruguayo.

Medio mundo me quiso comer cuando despedí a Matosas de Querétaro, hasta me dijeron que estaba loco. No podía llegar con ustedes y decir que corrí a Matosas porque me estaba comprando jugadores, porque estaba haciendo negocios entre Toño Rico (exdirectivo) y él, subía los precios de jugadores, vendía jugadores que valían 300 mil dólares a tres millones de dólares”, reveló Petricevic en entrevista.