El precio de la fama: Ed Sheeran y la ansiedad que lo hace cuestionar hasta su matrimonio

Londres, Inglaterra.- Deshacerse de su celular, reducir su número de verdaderos amigos a cuatro y hasta pensar cada mañana “por qué demonios” su esposa está con él son las consecuencias de la ‘paralizante ansiedad’ que sufre Ed Sheeran como un efecto colateral de la fama.

En una reveladora entrevista concedida a The Sun, el exitoso cantautor británico abrió su corazón sobre los problemas que enfrenta como resultado de la gran popularidad que su música le ha llevado a alcanzar, una angustiante situación que lo ha orillado a contar con los dedos de la mano el número de amigos reales en los que puede confiar.

El intérprete de The Shape of You compartió que la fama lo ha llevado a sentirse como un “animal de zoológico” y una persona incapaz de confiar en la gente.

El cantante comentó que le resulta difícil lidiar con que las personas constantemente le toman fotos cuando está en un lugar público.

Me hace sentir como si no fuera un humano. Pero lo que me desconecta al instante es que tú estás teniendo un momento con ellos, el cual es muy genuino y agradable, y después al final te piden una fotografía”, describió Sheeran.

Si estoy comiendo en un restaurante ahora, preferiría tener una sala privada porque si como en el área pública tengo a personas grabándome mientras estoy comiendo. Te sientes como un animal de zoológico. No pretendo quejarme, tengo un trabajo y una vida ‘cool’, pero simplemente quiero evitar eso”, agregó el cantante.

Ed Sheeran reconoció que la ansiedad social que sufre lo lleva inevitablemente a evitar los grupos numerosos, y que en una de las mayores afectaciones lo ha orillado a cuestionar su relación con su amada de toda la vida y actual esposa Cherry Seaborn.

En sus declaraciones, el cantautor reveló que tiene problemas para comprender por qué Cherry está a su lado, al grado de pensar cada mañana al despertar junto a ella “¿por qué demonios estás conmigo?”.

Para fortuna de Ed, Cherry Seaborn, una mujer a la que describe como alguien “fuera de su categoría” y con quien se casó poco antes de la pasada Navidad, siempre lo reconforta.

The Sun recordó que la necesidad de mantener su vida privada lejos de los titulares llevó al intérprete de Perfect a comprar varias propiedades en el condado de Suffolk, una adquisición de al menos 2 millones de euros.

Pese a que la música del cantante siempre ha tenido una gran recepción por parte de un público cada vez más grande, Ed admitió que tras el lanzamiento en 2017 de su hit The Shape of You la fama alcanzó un nivel insostenible para él, ya que antes de ello podía mantenerse alejado de la atención mediática.

Este viernes Sheeran lanzó el álbum No.6 Collaborations Project, un conjunto de colaboraciones con artistas de la talla de Bruno Mars, Camila Cabello, Cardi B, Travis Scott, Justin Bieber y Khalid que se augura pronto lo llevará al tope de las listas de popularidad.