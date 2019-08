El raro síndrome que impedía a mujer tener sexo con su esposo: "Mi vagina era como un muro de ladrillo"

Texas, EU.- Pese a que contrajo matrimonio en 2014, una mujer no pudo tener sexo con su esposo sino hasta recientemente, luego de someterse a fisioterapias para superar el vaginismo que le fue diagnosticado años después de que se le atorara un tampón en la vagina.

Mary Staud, de 25 años de edad, fue diagnosticada con dicho síndrome poco después de intentar perder su virginidad con su esposo James, tras casarse con él en 2014.

El vaginismo es una condición que produce una contracción involuntaria de los músculos que rodean a la vagina, lo cual provoca que esta se cierre e imposibilite la penetración.

De acuerdo con reportes, luego de intentar mantener relaciones con su esposo, Mary Staud sentía que su vagina era como "un muro de ladrillo".

Además de las malas noticias con respecto a la vida sexual de Staud, el diagnóstico también explicó por qué en 2010, cuatro años antes de su boda, el primer tampón que usó se atoró en su vagina.

Después de horas de dolor, la joven fue intervenida en el hospital para que le extrajeran el tampón, momento en el que le fueron suministrados medicamentos para que se relajara.

Tras varios años de sentirse avergonzada por la disfunción que sufría, en 2018 Staud, quien es una devota cristiana, buscó la ayuda de un fisioterapeuta y, gracias a esa intervención, logró consumar su matrimonio con James. Ahora espera poder tener hijos.

Sentí que estaba en un paquete incompleto. Como que era media mujer, una esposa inútil. Desarrollé una gran ansiedad con respecto al sexo. También me volví depresiva y me complacía a mí misma con comida y alcohol”, recordó Mary.

Me sentí extremadamente enojada y frustrada con mi cuerpo y con Dios después de ser diagnosticada con vaginismo; ya no me interesaba por mi cuerpo después de eso. Fumaba, bebía y comía en exceso. Lentamente he tenido que ser agradecida con lo que mi cuerpo puede hacer y cómo me ha servido y bendecido por tanto tiempo”, agregó la joven.