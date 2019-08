El relato de modelo rechazada por ser "muy grande"; llevó su salud al límite para ser talla 0

Estados Unidos.- Emily DiDonato, modelo que ha trabajado con firmas como Victoria's Secret y Chanel, abrió su corazón en un video de YouTube para compartir con sus seguidores las difíciles situaciones por las que ha atravesado en la industria del modelaje, ámbito en el que llegó a ser rechazada por ser "muy grande" y "'curvy'".

La joven de 28 años de edad relató cómo las exigencias y rechazos por parte de agencias de modelaje la llevaron inevitablemente a librar una batalla con respecto a su imagen corporal, a formarse una percepción de su físico que en momentos la hizo sentirse avergonzada y a mantener un estilo de vida nada saludable.

En el video, DiDonato reveló la lucha que mantenía secretamente mientras lograba proyectos con marcas como Maybelline, Givency y Oscar de la Renta.

Para mí, ser exitosa era ser delgada. Así que, yo decía: 'Haré lo que sea necesario'. Y lo hice”, narró Emily en el clip.

La joven se mudó a Nueva York justo después de graduarse de la preparatoria, esto con el objetivo de perseguir su sueño de modelar. Sin embargo, en un principio se topó con agencias que la catalogaron como “muy ‘curvy’”, “muy grande” y "muy atlética".

Estaba loca al no amar la forma en la que lucía”, dijo Emily al observar y mostrar fotografías de ella en sus inicios al participar en castings de modelaje.

Sin embargo, para complacer a las agencias de la ciudad, la joven confesó que comenzó a comer lo más poco posible y a priorizar el hacer ejercicio, para así adelgazar hasta llegar a una talla que ella sintiera pudiera resultar más atractiva para aquellos que la consideraron muy curvilínea.

Pasé de pesar 63 kilos a 53 kilos, el cual es un peso muy, muy bajo para mi complexión. Ahora peso 68 kilos y me siento genial al respecto, pero en ese entonces eso era muy poco peso para mí”, externó la modelo.

Adelgazar y tratar de encajar en la escena neoyorquina del modelaje significó una gran presión para Emily DiDonato, y confesó que dicha ambición profesional tuvo un impacto negativo en su bienestar mental.

Estaba sola, extrañaba mi hogar, extrañaba a mis amigos. No sabía lo que estaba haciendo en esta gran ciudad. No conocía a nadie, y ni siquiera sabía cómo hacer nuevos amigos porque, hacer amigos cuando eres adulta es de hecho muy difícil. Iba a castings y todavía no tenía una buena reacción”.

La joven también compartió que en esos momentos difíciles la embargó el temor de fracasar en su sueño de ser modelo, ya que de ser así decepcionaría a las personas que confiaron en ella.

Si no tenía éxito como modelo, creí que me sentiría avergonzada”, comentó Emily.

Durante una sesión fotográfica para Maybelline, en los comienzos de su carrera, su colega y amiga Julia Stegner y la maquillista Charlotte Willer le hicieron saber a Emily la preocupación que sentían por su pérdida de peso.

Esto ayudó a que algo cambiara en Emily para no seguir buscando encajar en los estándares de imagen corporal.

Terminé ganando todo el peso que había perdido e incluso más… Eso terminó siendo una nueva y diferente lucha, creo, en sí misma. Recuerdo que realmente no me gustaba la en la que me veía. Cuando gané el peso perdido, me sentí avergonzada. Realmente me quería esconder”, recordó la modelo.

Sentí que le estaba fallando a todas estas agencias y personas que creyeron en mí y que querían que tuviera éxito. Yo solo pensé que estaba gorda. ‘No habrá manera de que sea exitosa ahora’”, agregó.

Finalmente, Emily DiDonato expresó a sus seguidores que ahora se encuentra en paz con su figura, sin embargo, esto tomó algo de tiempo.

Estoy en paz con mi cuerpo. Toma muchísimo trabajo y esfuerzo, yo creo, a muchas personas el llegar a estar en paz con su cuerpo y amar su cuerpo simplemente como es”, externó.

La modelo compartió en Instagram una parte del emotivo video, donde describió cómo se llegó a sentir durante los años en los que su talla oscilaba entre la 0 y la 10.

Siempre me sentí insegura de hablar sobre positividad o diversidad corporal porque estoy consciente de que ser talla 6 u 8 no es algo innovador, pero en la industria del modelaje mi talla no siempre ha sido representada, celebrada o aceptada”, escribió DiDonato.