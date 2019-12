El robo a Casa Habitación, un problema sin resolver en la Perla del Mayo

Navojoa, Sonora.- La Perla del Mayo se ha convertido en una ciudad de riesgo por el robo a casa habitación y robo de vehículo, ya que aunque existe una cifra de 11 hurtos registrados de enero a septiembre de 2019 en el primero de los mencionados, con denuncia interpuesta ante la autoridad, la cifra negra es mucho más alta ya que las autoridades estatales tienen registro de casi 300 denuncias por robo a viviendas al número de emergencias 911.

En el sur de Sonora, Huatabampo es otro de los municipios que se ubican entre los 10 primeros donde la incidencia delictiva es muy alta, y junto con Etchojoa, Navojoa y Cajeme forman parte, en el sur de Sonora, de los 13 municipios donde se concentra el 94.2 por ciento de la incidencia delictiva de la entidad.

Vicente Valenzuela Torres, consultor en seguridad y experto en programas de prevención, señaló que la cifra negra ocurre en parte porque la gente no tiene confianza en las autoridades, y decide no ir a denunciar el acto delictivo cometido contra su patrimonio, que en ocasiones sabe, ya no va a recuperar.

Pero también es claro en señalar que las autoridades encargadas de procurar justicia, desalientan a las víctimas a no denunciar con procesos engorrosos y poca atención.

También es muy recurrente, hay que señalarlo que (la cifra negra ocurre) por prácticas viciadas de los canalizadores en las Fiscalías de Justicia, que desalientan al denunciante y en ocasiones les niegan este derecho de justicia”, puntualizó.

Las Cifras

De los 72 municipios que tiene Sonora en 13 se encuentra más del 90 por ciento de la incidencia delictiva en el lapso de enero a septiembre de 2018, donde Navojoa es la octava ciudad donde más delitos se cometen, Huatabampo ocupa la posición 10 y Etchojoa la número 12.

Las cifras mostradas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado resaltan que el primer sitio con más delitos lo ocupa Hermosillo, seguido por Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, Caborca, Agua Prieta, Puerto Peñasco, Navojoa, Guaymas, Huatabampo, Empalme, Etchojoa y Magdalena.

El Robo a Casa

En las visitas de ladrones a domicilios, la estadística muestra que la ‘Perla del Mayo’ es el octavo municipio donde más se afecta el patrimonio de las personas con solo 11 casos denunciados oficialmente y el lugar 14 en delitos cometidos en tasa por cada 10 mil habitantes.

Sin embargo, las llamadas al número de emergencias 911, de personas denunciando que sus domicilios fueron visitados por amantes de lo ajeno registra una cantidad de incidentes mucho mayor ya que se tienen registradas un total de 297 llamadas de auxilio.

La estadística de la misma Secretaría de Seguridad Pública muestra que de 297 llamadas de auxilio, alrededor de 286 fueron robos a vivienda que no se denunciaron formalmente ante una autoridad y no llegaron a judicializarse.

Las llamadas muestran también que desde el mes de marzo de 2019 el robo a casas está imparable en esta ciudad del sur de Sonora, ya que de 23 registrados en ese entonces, en los meses siguientes fue aumentando en un promedio de 30 a 44 incidentes delictivos de ese tipo hasta septiembre.

Las Causas

La más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, del Inegi, arroja que solo el 11.7 de los de delitos son denunciados, es decir, solamente 12 de cada 100 mexicanos que es víctima de un delito interpone una denuncia formal ante la autoridad.

De acuerdo a la encuesta, en Sonora, las principales causas que argumentan para no denunciar son por pérdida de tiempo y por desconfianza en las autoridades, ya que tienen la certeza de que no recuperaran sus pertenencias que les fueron hurtadas y que no habrá castigo para los autores de los delitos, inflando de esta manera, la cifra negra.