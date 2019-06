"El temor nos tiene atrapadas": Mujeres empresarias de Navojoa ante inseguridad

Navojoa, Sonora.- El pasado 30 de mayo fue un día que muchos navojoenses recordarán como aquel en el que el panorama de una ciudad tranquila, como el municipio, cambió de manera estrepitosa a uno de violencia.

Ese día, la imagen de una mujer agredida con un bat de beisbol puso los reflectores al sur de Sonora y se volvió el icono de la inseguridad que miles de mujeres viven y que, ante una situación como esta, solo callan y lo consideran como una acción natural.

En respuesta a ello, organizaciones de mujeres que representan al poder femenino en todo sector de importancia en el desarrollo del municipio, como el económico, social y político, han decidido alzar la voz y utilizar esta bandera para frenar los índices de delincuencia vividos en la región del Mayo.

La postura de mujeres empresarias

Comerciantes, interesadas por su seguridad, esperaban listas en una sala de juntas, ubicada en las oficinas del Centro Empresarial de Coparmex en Navojoa, donde dos de los organismos empresariales de mayor impacto se reunían para una plática, con el fin de hacer llegar su mensaje de empatía hacia todas aquellas mujeres que salen a las calles a dar la vida por sus familias.

Lorena Martínez, empresaria y miembro de Coparmex, inició el diálogo, donde manifestó que el hecho ocurrido a Elvia Ochoa en su negocio hace más de 16 días, puso en perspectiva cuál es la situación que las mujeres enfrentan en el tema de seguridad.

He platicado con amigas que tienen pequeños, medianos y grandes negocios, y todas sienten una incertidumbre de lo que les pueda pasar al encontrarse ahí o en sus hogares”, aseguró.

En este mismo tenor, las integrantes de las Comisiones de Mujeres Empresarias de Coparmex y Canaco expresaron su sentir sobre la situación que temen enfrentar al estar al dirigir comercios o prestadoras de servicios y poder ser atacadas de la manera atroz en la que Elvia lo fue.

Rosario de Merino, presidenta de la Comisión de Empresarias de Coparmex, aseguró que, entre sus empleadas y colaboradoras se percibe un ambiente de inquietud y dolor ante el paisaje que pinta la, consideran, falta de atención de parte de las autoridades hacia el sector comercial y sobre todo en defensa de la mujer.

No podemos estar tranquilas, da miedo no solo salir a la calle, cuando antes uno podía estar tranquilo de estar fuera; pero también estar dentro de nuestra casa es preocupante, no sabemos qué podemos esperar”, lamentó.