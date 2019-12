El top 10 de las canciones más escuchadas en Spotify este 2019

Este es el segundo tema del disco 'The Kids Are Coming' de Tones and I, el cual lanzó el 10 de mayo de este año, posicionándose en el primer lugar de las listas de música en más de 30 países, entre ellos Australia, Reino Unido, Canadá, República Checa. Incluso, consiguió el primer lugar en lo más reproducido de Spotify con un total de 44 millones 439 mil 902 hasta mediados de diciembre.