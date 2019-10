Ella es la actriz que puso nervioso en repetidas ocasiones al protagonista del 'Señor de los Cielos'

Ciudad de México.- De acuerdo con la revista People en Español, la actriz, Maritza Rodríguez fue una de las participantes de la serie El Señor de los Cielos, que puso nervioso al protagonista, Rafael Amaya.

Me acuerdo el primer día que me tocó grabar con Rafa y él me veía y yo decía ‘este está nervioso, lo siento nervioso’”, recordó Amaya.