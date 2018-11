Ellas son las 10 mujeres de la industria musical mejor pagadas en 2018

La 'Diva del Bronx' logró ingresos por 47 millones de dólares, lo que la coloca en la sexta posición del listado.

Aunque Forbes no especifica en su sitio web que esta información haya formado parte del estudio, Jennifer Lopez se ha centrado recientemente en el lanzamiento de sencillos como El Anillo y Dinero, además de que ha continuado su quehacer en el cine con el filme Second Act y ha participado en el programa 'World of Dance' que se transmite por NBC.