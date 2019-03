Emma Coronel es una mujer "desconcertante, compleja y casi diabólica", dice la revista Rolling Stone

Estados Unidos.- Durante el llamado ‘Juicio del siglo’ en donde Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue procesado por diversos delitos que se relacionaban con el narcotráfico fue su esposa Emma Coronel la que volteó las cámaras y brilló en el centro de atención.

La exreina de belleza fue descrita por la famosa revista Rolling Stone describe como una mujer "desconcertante", "compleja" y casi "diabólica".

El texto está redactado por Ej Dickson comienza con una referencia de como Emma acaparó los reflectores por sus atuendos en la Corte de Brooklyn, además de la lujosa ‘Barbie fiesta’ para sus hijas que se viralizó en redes, para después describir un lado más oscuro de la esposa del ‘Chapo’.

La periodista mexicana Anabel Hernández, autora del libro Narcoland: Los narcotraficantes mexicanos y sus padrinos, ha admitido que Coronel Aispuro no es una mujer fácil de entender.

Cuando te encuentras con una persona, a veces puedes decir: ´Esta persona es así o así’… Con Emma, he aprendido que no, es más compleja que eso. Ella no es como un libro. No es fácil de leer".