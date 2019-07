Empleados de Canal Once acusan ser despedidos y algunos sustituidos por “amigos” del director

Ciudad de México.- Con énfasis en cómo consideran que el sector público sufre los recortes de presupuesto del Gobierno federal y por ende los empleados de dependencias son “víctimas de la Cuarta Transformación”, personas que laboraban desde hace años en Canal Once denunciaron el despido “arbitrario” de 50 empleados, algunos de los cuales aseguran son sustituidos por “recomendados y amigos” de José Antonio Álvarez Lima, director del foro televisivo.

En redes sociales y diversos portarles se difunde un comunicado que relata cómo sin previo aviso los trabajadores fueron despedidos del canal y recibieron todos una quincena como compensación, además de que en el texto se exige a las autoridades correspondientes que intervengan en la situación.

Como está ocurriendo en un gran número de dependencias del sector público, Canal Once acaba de despedir aproximadamente a 50 trabajadores. Y como también ha ocurrido en las otras dependencias, el despido se hizo de la manera más arbitraria, sin el más elemental cuidado de las formas exigibles en el trato a las personas, a seres humanos que, por si fuera poco, habíamos laborado durante años en el Canal Once”, inicia el comunicado de los trabajadores.

En el texto se señala que algunos de los empleados despedidos laboraron en el canal del Instituto Politécnico Nacional (IPN) por 20 años.

Sin previo aviso, como si fuéramos delincuentes, ese mismo día se inhabilitaron nuestras computadoras y posteriormente se nos comunicó que nuestro contrato de trabajo había terminado”, continúa el mensaje, en el que se agrega que, sin respetar la antigüedad de los trabajadores, se les dio a todos una quincena de salario “como irrisoria compensación por los años laborados”.

Esto es su 4 transformación despiden gente de el canal once #despidoscanalonce pic.twitter.com/DAf2ANx15J — La Voz Once (@VozOnce) 2 de julio de 2019

Canal Once indicó a El Universal que no había “información oficial” sobre la situación de los 50 despidos, pero que recientemente llegaron a su fin contratos ‘freelance’ que ya no se renovaron. Asimismo, se expuso al diario mexicano que no se contaba con los datos sobre cuántas personas han dejado de trabajar en el canal.

En el comunicado los trabajadores también denunciaron un maltrato en medio de la situación de los despidos, algo que consideraron contrario a las convicciones que promueve la actual administración.

¿Por qué entonces ese inhumano desprecio por el destino de miles de trabajadores del sector público que son lanzados a la calle sin indemnización, sin ofrecerles ninguna alternativa de empleo? Vamos, ni siquiera un trato humano a la hora de echarlos a la calle como viles desechos y víctimas de la así llamada Cuarta Transformación”, señalan en el texto.

La sustitución de parte del personal despedido fue algo que los empleados destacaron como uno de los peores escenarios de su situación.

(…) Algunos de los trabajadores despedidos están siendo sustituidos por recomendados y amigos del director, José Antonio Álvarez Lima y de su mano derecha, Diana Esperanza Constable Thompson, y que en la mayoría de los casos no cuentan con los conocimientos ni la capacitación para desempeñar esas labores, y además con sueldos altos”, se describe en el comunicado.

La carta está firmada por 17 extrabajadores del canal y dirigida a Andrés Manuel López Obrador, los medios de comunicación y la opinión pública.