En Ciudad Obregón, hace eco el himno "Un violador en tu camino"

Ciudad Obregón, Sonora.- “Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía, el violador eras tú, el violador eres tú”, resonó frente a Palacio Municipio en apoyo a las mujeres, niñas y niños que en algún momento han sido víctimas de una agresión sexual a quienes incluso se les ha culpado por ello.

El grupo de mujeres se manifestó pacíficamente | Raul Campos

Decenas de mujeres, desde jóvenes hasta señoras representaron el performance que le ha dado la vuelta al mundo “Un violador en tu camino”, en una manifestación pacífica ante la situación de violencia que viven las mujeres que van desde acoso en la vía pública hasta violaciones dentro de su entorno familiar.

En el lugar, las paredes del Edificio de Gobierno se llenaron con carteles en los que se leían frases como “hoy marcho por tus hijos (as) porque a los infantes también los matan, torturan y violan”, “a mi mejor amiga la mataron, hoy marcho por ella”.

Merari Chaparro Hernández, integrante del colectivo Morras en la lucha, manifestó que los problemas de abuso y acoso, son una realidad que se vive en Cajeme, en donde se han presentado desapariciones de mujeres, pero las autoridades no actúan para frenarlo.

El contraste se dio en las redes sociales, en donde los comentarios de burla, con tintes misóginos y desaprobación al movimiento con el argumento de que el problema no se presenta en Cajeme se hicieron notar.

“Lo que queremos es tranquilidad para Cajeme, no más desgarriates ni desmanes, aquí están ocurriendo otras cosas, no eso del violador y gracias a Dios eso no ocurre aquí en Obregón”, “Antes eran muchas las mujeres maltratadas por hombres borrachos y drogadictos, en estos tiempos el hombre es menos violento hacia sus esposas y se les ha dado mucha libertad, demasiada diría yo”, “muy bien las felicito... y ¿enseñaron los pechos? Digo para ver todo el video”, “quieren respeto y salen con sus micro faldas, o sea que alguien me explique” son algunos de los comentarios que resaltaron en las publicaciones de Facebook, la mayoría por parte de hombres.

La presidenta de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos, expuso que este es un acto de reclamo ante la situación que padecen las mujeres diariamente, para dejar en claro que hay omisiones por parte de la autoridad en la atención y erradicación de la violencia.

Hay mucho que falta por hacer para prevenir la violencia de género que tiene sus raíces en una cultura de desigualad y discriminación, es legítimo que se hiciera eco”.

A su vez, la editora y feminista, Mayra Borbón, expresó que la réplica del performance es parte del reconocimiento que tiene la sociedad sobre la situación de violencia de género que sigue latente.

Hay una violencia latente que tiene apellido; la violencia de genero, el performance es una manifestación contra la violencia machista y es una expresión del despertar que hay en las mujeres".

De acuerdo con información del Semáforo Delictivo, hasta el pasado mes de octubre se tiene registro de 19 casos de violaciones en el municipio de Cajeme, mientras que el 2018 cerró con un total de 27.

El Estado de Sonora ocupa el tercer lugar en llamados de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual, con un registro de 529, además, en el caso de violaciones se tiene un registro estatal de 68 casos hasta el mes de octubre .