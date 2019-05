En Sonora, las personas honestas son 'fichadas' como un delincuente

Navojoa, Sonora.- Un simple trámite administrativo ante la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora (FGJE), como solicitar una carta de ‘No antecedentes Penales’, es suficiente para que esa institución se quede con tus datos para siempre.

El proceso de recopilación de información es parecido al mismo que se utiliza para registrar a un imputado o a un acusado por algún delito, es decir, a una persona que nunca ha delinquido se le toman sus huellas digitales, sus datos, y las fotos de frente y de ambos perfiles.

La Fiscalía General de Justicia afirmó, aún así, que no se violan los derechos humanos de las personas, porque la información es proporcionada sin ningún tipo de coacción, sin embargo, el personal que atiende nunca le informa al solicitante si quiere o no brindar información privada.

Durante los primeros días de 2019, la Dirección de Servicios Periciales de la FGJE expidió en toda la entidad 14 mil 093 documentos de ese tipo, solicitado por los sonorenses en todos los municipios.

La investigación

A través de la Dirección General de Transparencia, a la Fiscalía de Justicia se le cuestionó si el solicitante puede pedir que se borren sus huellas y sus fotos de la base de datos, ya que no había cometido ningún delito.

En un documento de respuesta de esa Institución, firmado por Ariel Rodríguez Quiñónez, y dirigido al director de Transparencia, se informó que no se podían eliminar los datos por petición.

No. No son eliminados debido a que queda un registro en estatus de civil, por motivo de solicitud de constancia, con o sin antecedentes penales, y además queda la información en soporte a dicho documento expedido”.

En la misma contestación relata que la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora registra la información (datos demográficos, fotografías, huellas dactilares) de los solicitantes de las constancias, en estatus de persona civil, es decir, no criminal, y los requisitos son los establecidos en el manual de procedimientos de la Dirección General de Servicios Periciales.

Cartas expedidas en 2018 por la FGJE en el sur de Sonora Sonora 154 mil 075 Cajeme 24 mil 504 Navojoa 9 mil 313 Guaymas 8 mil 2018

Una práctica que solo hacen en Sonora

A pesar de la justificación emitida por la Fiscalía de Justicia de Sonora para ‘fichar’ a personas que no son criminales, en las entidades colindantes no se aplica este procedimiento por un trámite administrativo.

La Fiscalía de Justicia de Sonora es la única que realiza este trámite administrativo, ya que las mismas instituciones de Sinaloa y Baja California, no siguen este proceso

José Manuel Yepiz Ruiz, vocero de la Fiscalía Estatal de Justicia de Baja California, comentó a TRIBUNA que la dependencia no expide las constancias de no antecedentes penales ni tampoco fichan a personas que no han cometido un delito.

En la Fiscalía de Justicia de Sinaloa tampoco usan el método de su contraparte sonorense, ya que al expedir ese documento solo corren el nombre del interesado en la base de datos criminales para saber si cuentan o no con un mandamiento judicial, y es todo.

¿Qué dice la Constitución?

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo, manifiesta a la letra que: “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como expresar su oposición en los términos que fije la Ley”.

Se pueden negar

Alonso Vega, presidente de la Barra de Abogados de Navojoa, señaló que en este proceso para obtener la carta de No Antecedentes Penales en la Fiscalía de Justicia, se tiene la facultad de negarse a ser fichado como un proceso administrativo.

Señaló que no se puede obligar a nadie a que se someta a este proceso, a pesar de que puede ser benéfico para el estado y la sociedad en general.

El abogado comprendió el enojo que muchos ciudadanos puedan tener al respecto, ya que es un proceso similar al que se tiene cuando hay un problema legal, pero se trata de un trámite meramente administrativo.