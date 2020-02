En entrevista, David Anaya habla de la ola de violencia que azota a Sonora: "Lo que falta es que la FGR haga su trabajo"

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras la ola de violencia que se ha vivido en Sonora, la deuda que tienen las autoridades de seguridad para brindar tranquilidad a la ciudadanía aumenta. Ante esto, David Anaya Cooley señala que la meta es la reducción de los delitos de otro impacto, sobre todo de los homicidios dolosos.

En entrevista exclusiva para TRIBUNA el secretario de Seguridad Pública en su visita a Cajeme señaló los puntos a trabajar para mejorar la seguridad en el municipio.

Los problemas

El funcionario señala hace falta “articular las acciones de las dos Fiscalías del Estado, de manera muy específica con órdenes de aprehensión, encuadrar a quienes son detonantes de la violencia familiar en una orden de aprehensión, inclusive con cateos para aquellos lugares que sabemos que tienen venta de droga o que guardan armas, eso es lo que queda pendiente”.

La Marina, la Sedena y lo que tenemos de la Guardia Nacional han estado al pendiente y trabajando cotidianamente todos los días, en reuniones y en operativos que se realizan las 24 horas del día".

Lo que ha faltado es que la Fiscalía General de la República haga su trabajo y también que la Fiscalía del Estado esté apoyando estos trabajos de una manera específica, pero en el caso del trabajo de prevención, todos los días nos reunimos, todos los días estamos saliendo a la calle. Hay una supervisión y un trabajo, los cuales han tenido resultados. Sin embargo, hay que ir directamente a los detalles", menciona.

El secretario recalca que "es importante fortalecer una detención, ligarlo si tiene un antecedente con otros delitos para que la condena sea mayor, en la medida de que la delincuencia sepa que estamos pendientes en la investigación y en la orientación hacia esos lugares donde almacenan drogas, esos lugares donde almacenan armas, esos lugares donde venden la mercancía y además esas personas que sabemos que están implicadas en los casos, que están encuadrados jurídicamente, nos va a ayudar bastante".

Faltan elementos de Guardia Nacional

El funcionario señala también que "el trabajo con el estado de fuerza existente de la Guardia Nacional aquí en Sonora, es de manera permanente, sin embargo, no ha llegado a ser lo que se necesita, por eso es muy importante que el Gobierno Federal acelere la llegada del estado de fuerza que se programó para la entidad, es importantísimo esto; al igual que nosotros tenemos el reto de crecer nuestra policía estatal, que las policías municipales depuren y crezcan, el Gobierno Federal a través de la Guardia Nacional es necesario que acelere el número de elementos que corresponden para Sonora".

Faltan elementos para la cobertura

Anaya Cooley habló sobre el tema de la falta de elementos en el estado y comentó que:

Agarré la corporación con 820 elementos, para marzo de este año tendremos un crecimiento de 12 por ciento, es importante señalar que por medio del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (Isspe) se hace un reclutamiento y selección de los perfiles; si logramos este año un crecimiento del 10% va a ser un logro, porque no nos dieron más dinero".

Los agentes estatales en el operativo en Cajeme

El funcionario hizo hincapié en que la problemática de la corrupción viene desde hace mucho tiempo.

El rezago, el saneamiento de la Policía Federal, ahora con las nuevas reglas pues estamos obligando a que sí suceda, pero obviamente al entrarle vemos que muchas cosas se dejaron de hacer, en ese sentido me pregunto qué se hizo en prevención, qué se hizo en la cultura de la legalidad, qué se hizo para desarticular la delincuencia organizada o si se hizo algo para fortalecerla, esa es mi pregunta".

También aclaró que:

Nuestra insistencia es en aumentar el estado de fuerza operativa en la parte de la prevención, lo que nosotros tenemos es la capacidad en la detención y en la flagrancia; que arrestemos a una persona con droga o con un arma, que evitemos un futuro homicidio".

Trabajo para limpiar los municipios

El secretario comentó que se tienen reuniones con las autoridades municipales para señalarles cuál es el reto que tiene los municipios para depurar su corporación en base a los resultados del C3 y a la ley federal que marca el proceso necesario a través del examen de control y confianza, además de plantear la manera más directa para obtener el certificado único policíaco, es decir, al CUP y que los policías aspiren a su certificado único.

Mencionó que en el caso del C3 cuando se habla de las corporaciones municipales, se hace un análisis para saber cuáles de los elementos que se evaluaron y que reprobaron son objeto de reevaluarse y cuáles realmente ya no, además de presentar una forma de estar trabajando de manera conjunta para que vayan depurándose.

David Anaya mencionó que el secretariado ejecutivo nacional está determinando a nivel nacional, a través de la conferencia de presidentes municipales, que el Fortamun se le dedique el 50 por ciento de los recursos a tres rubros; al de crecimiento en el estado de fuerza -es decir más contrataciones- mejorar las condiciones salariales, equipamiento, capacitación, la depuración y liquidación de aquellos elementos que ya no pueden estar en la corporación o no pueden estar portando armas.

Ahí comentó que es muy importante que la autoridad municipal esté atenta a ello. Señaló que esto es un rezago de muchos años que no se estuvo realizando y ahorita se tienen que hacer estos movimientos por indicaciones del Gobierno Federal, pues obligan a hacer cambios radicales y eso es lo que se necesita hacer.

Los oficiales realizan el operativo proximidad ciudadano para atender a los cajemenses

Confianza a los empresarios

En cuanto al impacto en los empresarios, Anaya menciona que "cuando platica uno con ellos, como ya tenemos comunicación e incluso programas de trabajo, como el caso de Canaco con el botón de enlace o como los agricultores, de la unión de usuarios, por ejemplo, con los programas permanentes que tenemos, hemos logrado una comunicación directa y lo que me dicen es, por ejemplo, en el caso de la extorsión telefónica, ellos piensan que puede ser un cobro de piso pero es telefónica y para ello tenemos la aplicación antiextorsión que nos ayuda a prevenir. Nos hace falta difundir más esta aplicación".

Agrega que "me queda muy claro el miedo que existe, por parte del usuario, al momento de tener que denunciar y lo comparto, pero también hemos conocido temas que han sido señalados como cobro de piso y en la investigación sabemos que se trata de una extorsión telefónica. No es un tema menor, pero el miedo también ha provocado otra situación, es cierto que no ha habido denuncias formales, pero no tengo duda de que pueda llegar a haber y por eso estamos atentos a ello. Ojalá podamos obtener más información y lograr esa investigación".