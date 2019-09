En medio del escándalo, influencer señalada de "comprar" seguidores revela que su padre ha muerto

Estados Unidos.- Caroline Calloway, influencer y escritora estadounidense, reveló en Instagram que su padre murió, esto solo dos días después de que Natalie Beach, quien fuera su amiga y colaboradora, publicara un polémico ensayo sobre la tóxica relación de amistad que mantuvo con ella, cómo Caroline llegó a comprar seguidores para hacerse de una base de fans y otras escandalosas situaciones.

En medio del escándalo por las revelaciones de Natalie, Caroline compartió el jueves en dicha red social una fotografía de cuando era niña en la que aparece al lado de su padre, post en cuya descripción expuso que su progenitor había partido de este mundo.

Mi… Mi papá murió. Hoy. Recibí la llamada hace una hora. La causa de su muerte es desconocida. Estoy preocupada de que incluso por estar diciendo esto le restaré valor la verdad, haré de este momento otra “notoria desgracia” mía, como las llama The New York Times”, escribió la influencer.

Finalmente, la instagramer dijo que estaba por ofrecer una entrevista en ese momento y que no sabía realmente qué iba a decir. Asimismo, exhortó a sus seguidores a enviar un mensaje a sus seres queridos para hacerles saber que los aman, ya que “no sabía que esta sería la última vez que le enviaría un mensaje a mi papá”.

Tan solo hace dos días, Caroline Calloway se convirtió en el centro de la polémica debido al ensayo de su examiga sobre que ella compró seguidores con el objetivo de asegurar un acuerdo para la publicación de un libro.

Caroline alcanzó la fama al compartir fotografías de sí misma con extensos textos como descripciones, en los cuales hablaba sobre su vida usando la etiqueta #adventuregrams.

En su revelador ensayo para The Cut, Natalie Beach detalló cómo ella ayudó a Caroline, cuando eran amigas, a escribir esos ingeniosos posts, así como su manuscrito.

En sus más impactantes declaraciones, Natalie desmintió que la influencer se volviera famosa por una instantánea, tal como Caroline lo ha dicho. En su lugar, asegura que Calloway promocionaba su propia cuenta de Instagram con anuncios que hacía parecer simples publicaciones.

La fama alcanzada por Calloway en redes la llevó firmar en 2015 con el agente literario Byrd Leavell, sin embargo, Natalie detalla cómo fue que ella hizo la mayor parte del manuscrito de 103 páginas de Caroline, por lo cual su amiga le prometió un 35 por ciento de las ganancias.

El proyecto editorial le permitió a Caroline conseguir un acuerdo de 375 mil dólares para escribir una memoria de su vida en Nueva York.

Mi participación no era reconocida, ya que el completo atractivo comercial de Caroline era que ella era una ingenua, y las ingenuas no tienen colaboradores privadas de dormir y viviendo en Brooklyn. Sabía que mi trabajo estaría presente pero invisible (…)”, explicó Natalie.

Beach relató que había escrito un cuarto del libro ella sola para así ganar más tiempo antes de la entrega a los editores, sin embargo, asegura que Caroline odió tanto su escritura que la amenazó con quitarse la vida si seguía escribiendo.

El desenlace de la cuestión del libro fue que Caroline perdió el plazo que le impusieron y se echó para atrás al decir que no estaba más interesada en escribir, y Natalie eventualmente dejó de trabajar con la influencer, quien ya ha sido señalada antes de ser un “fraude” por otras situaciones.

Desde la publicación del ensayo de Natalie, Caroline se ha volcado a hacer publicaciones en Instagram sobre la polémica. Mientras en unos posts pide The Cut que elimine el ensayo, en otros destaca el talento de Natalie.

Calloway incluso compartió una imagen de sí misma leyendo el ensayo de su examiga, y dijo que escribiría una respuesta. También publicó una gran cantidad de 'collages' de fotos de su Instagram para aclarar que fueron esos los posts en los que Natalie colaboró con las descripciones.

Además, la influencer hizo pública una captura del mensaje que envió a The Cut para aclarar lo dicho por Natalie sobre sus intenciones de quitarse la vida.

Yo no era suicida porque Natalie fuera una mala escritora. Ella es una maravillosa escritora. La vida no se veía más como algo que valiera la pena vivir porque había vendido una memoria que no podía ni quería escribir, y yo estaba viviendo dentro de una adicción que no sabía cómo resolver”, escribió la instagramer.