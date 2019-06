En pleno Día del Orgullo hombre amenaza con quitarle la “mariconería” a golpes a joven gay

Barcelona, Espeña.- Gran indignación ha generado un video en el que se muestra cómo un sujeto agrede verbalmente y amenaza con golpear a un joven hasta quitarle la “mariconería” solo por la forma en la que estaba vestido, esto en medio de las celebraciones por el Día del Orgullo en Barcelona, una de las ciudades consideradas más diversas.

El impactante ataque homofóbico ocurrió en un establecimiento de comida rápida, cuando un hombre se acercó a un joven y comenzó a reprocharle que vestía unos pantalones cortos y una blusa fosforescente, un atuendo muy “femenino”.

Al comienzo del video, el cual se ha vuelto viral en redes sociales, el joven se dirige hacia un guardia de seguridad para exponerle la situación que estaba viviendo.

El agresor insistió y le replicó que él “vestía bien”, sin embargo, la víctima del ataque no paró de defenderse ante las amenazas.

El joven atacado reiteró que él no había causado ningún daño y defendió su derecho de acudir con tranquilidad al establecimiento de comida.

Yo a ti no te he molestado para nada, yo voy a coger mi hamburguesa, me siento aquí y me la como. Tú no me tienes que decir nada, porque yo a ti no te he hecho nada”, le externó el joven a su agresor.