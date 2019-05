¿En qué consiste la nueva Reforma Educativa de México promovida por AMLO?

Ciudad de México.- Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Reforma Educativa, promovida por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos tercero, 31 y 73 de la Constitución en materia educativa, esta entró en vigor oficialmente este jueves.

La iniciativa a causado polémica por el desconocimiento de su contenido | Internet

En un sondeo realizado por personal de TRIBUNA, a pesar de ya ser un hecho su implementación, aún existen muchas dudas en lo referente al contenido de esta iniciativa, tanto en la población general como en los mismos docentes. Hasta el momento la SEP a nivel municipio no ha brindado postura sobre la aprobación.

Cabe mencionar que dentro de la reforma aún falta especificar las leyes secundarias, las cuales se esperan que se den en un marco de apoyo tanto para los maestros como para los alumnos, en declaración de Gustavo Navarro López, supervisor de escuelas secundarias, “la reforma debe de considerar el lado humano de la enseñanza y no verse como un sistema de producción”.

Una de las preocupaciones de los maestros, es sobre qué va a pasar con sus derechos adquiridos, como serían salarios y prestaciones, como el respecto a sus nombramientos definitivos, a sus derechos humanos y laborales. La reforma si bien es cierto que al entrar en vigor deroga las disposiciones contenidas en las leyes secundarias, quedando sin efecto los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general, los derechos ya existentes de los maestros no serán restringidos o afectados de una forma retroactiva con lo dispuesto en la nueva modificación.

Un directivo o supervisor cómo niveles de responsabilidad, debe primero tener un número de años de experiencia docente base que garantice un ascenso cuidadoso en las prácticas escolares. Ascender sobre niveles, no garantiza un liderazgo académico. Cada peldaño enseña a dirigir", indicó Gustavo Navarro.

Ante estas dudas sobre las leyes secundarias, en conferencia, el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que su administración está abierta al diálogo y si el magisterio, tiene propuestas para mejorar la educación, éstas se analizarán.

López Obrador aseguró que ahora que se cuenta con el marco legal de la Reforma Educativa, restan las leyes secundarias, en las que podrían incluirse más propuestas para impulsar la educación de calidad en México, con el fin de apoyar a los docentes en sus peticiones, para que se pueda brindar una mejor enseñanza.

La reforma de AMLO elimina las evaluaciones para la permanencia en el servicio de las maestras y maestros, pero nos mantiene en un régimen laboral de excepción, más allá de lo establecido en el apartado B del Artículo 123 constitucional. Elimina el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), pero establece otro organismo semejante con las mismas facultades y más; promete fortalecer a las escuelas normales, pero mantiene el concurso de oposición que les niega el derecho al trabajo a los egresados de estas instituciones formadoras de docentes.

Con esto los maestros ya no presentarán examen para ingreso, este será sustituido por un sistema de puntaje, el cual irá aumentado con los cursos y capacitaciones que el docente vaya realizando y según su puntaje se le podrá calificar como apto para ingresar a la docencia o no. De igual forma se maneja para las promociones, las cuales ahora serán de forma escalonada, es decir un maestro no podrá aspirar a un puesto elevado sin antes haber estado ejerciendo en el próximo superior.

Las principales dudas que genera esta controversial medida, se da en los padres de familia, quienes se preocupan en cómo esta medida afectará a sus hijos. Por primera vez en México la educación universitaria estará contemplada en la Constitución como un nivel educativo de carácter obligatorio. La fracción segunda del artículo tercero ahora se leerá así:

La Federación, Entidades Federativas y Municipios impartirán la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; esta, la media superior y la superior serán obligatorias”.

Docentes recibiendo capacitaciones para brindar un mejor servicio

El Artículo Tercero Constitucional ahora contempla el apoyo con becas a los estudiantes. Queda así:

El Estado establecerá directrices y medidas tendientes a garantizar la equidad de la educación. En las escuelas de educación básica en zonas vulnerables, se implementarán acciones de carácter alimentario. Así mismo, se respaldará a los estudiantes en condiciones de desventaja socioeconómica”.

Los planes de estudio en México ahora deberán incluir de manera obligatoria asignaturas que promuevan los valores, como la ética y el civismo. La historia, la geografía y la cultura serán materias igual de importantes que las matemáticas. El deporte, las artes y las lenguas originarias tendrán que estar en las clases de los niños mexicanos.

Por cierto, la educación no será la misma en zonas rurales que urbanas, ya que se respetará la identidad y se hará una política de diferenciación por regiones e incluso se impartirán clases bilingües en algunos lugares. También será incluida la educación sexual y con perspectiva de género.

Ahora los sindicatos, incluyendo los magisterios, tendrán que elegir a sus dirigentes de manera democrática a través de elecciones secretas y universales.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) está a favor de la reforma educativa propuesta por el presidente pues dicen, contiene 80 por ciento de sus propuestas presentadas durante los Foros que realizaron el Gobierno Federal y el Poder Legislativo, sin embargo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la rechaza.