Enfermera se desmaya y al despertar descubre que le amputaron las piernas; se automedicó al pensar que tenía tos

Gales, Reino Unido.- El descenso de esta mujer comenzó en abril del 2016, cuando su salud se vio mermaba por dolores de espalda y falta de aire por solo hacer movimientos simples.

Estaba caminando con mi esposo, Rob, y Harriet, nuestra perra y empecé a sentir un dolor cuando respiraba, así que creí que era una infección pero cuando me levanté al siguiente día, estaba tosiendo un tipo de flema muy oscura y no podía respirar, lo que era raro para mí porque siempre he sido muy activa", dijo la mujer en una entrevista para la Universidad de Cardiff.