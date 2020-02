Entre lágrimas, Galilea Montijo confiesa la razón por la que nunca podrá ser mamá otra vez: "No pegó"

Ciudad de México.- La carismática conductora Galilea Montijo conmovió a todos durante el segmento del programa Hoy llamado 'Historias de amor', en el que habló de su relación con su esposo Fernando Reina, desde su matrimonio hasta su embarazo.

La presentadora de Televisa reveló cómo fue el dar a luz a su hijo de 7 años, Mateo:

Montijo no pudo evitar las lágrimas al hablar de lo que sintió durante el nacimiento de su primer y único hijo:

La parte que más le resultó emotiva a la conductora fue hablar de cómo quisiera que su pequeño fuera bebé para siempre, ya que confesó que se quedó con las ganas de más hijos.

Además relató que si hubiera comenzado a tener hijos más joven, hubiera tenido más, sin embargo, dio a luz a Mateo a los 38 años, lo que complicó el panorama. La tapatía reveló la conversación que sostuvo el año pasado con su doctor al querer tener más hijos:

Le dije, 'Doc, ¿tú crees que podría?' y me dijo: 'no, es muy arriesgado porque tu primer hijo fue a los 38 años... sería mucho riesgo para los dos'", confesó.

Incluso, la conductora mencionó que durante un tiempo intentó quedar embarazada de nueva cuenta, sin embargo, no tuvo éxito:

Hubo un tiempo en el que ya no me cuidé y dije 'si pega qué padre', pero ya no pegó. Me quedé con las ganas, pero no creo que me falte porque soy feliz con puro hombre en mi casa", finalizó.