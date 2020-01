"Entre más gorda estés, mucho mejor": Amante de Cristian Castro revela los gustos del cantante en la cama

Ciudad de México.- La expandillera Wendy volvió a arremeter en contra de Cristian Castro luego de haber desenmascarado al cantante frente a su actual novia, Marta Muvdi, pues asegura que tuvo una relación con él.

La polémica mujer concedió una entrevista a la revista TVNotas para revelar todo sobre su apasionada relación con el intérprete de Lloviendo estrellas.

Wendy afirmó que desde la primera cita tuvo relaciones sexuales con Cristian pues él la llevó a su casa.

Asimismo, explicó que luego de esta cita Castro comenzó a cambiar su actitud y aprovechó para confesar varias intimidades del famoso.

Duraba como 10 minutos, a cada rato tenía que parar porque terminaba y decía: ‘Ay, ay, espérate, espérate’... terminaba rapidito. Además él es muy chiquito y como yo estoy bien gordita y tengo pompas grandes, hacía que me sentará en él, pero no nos acomodábamos".

Me decía que me quería bien gorda: ‘Es que a mí eso me fascina; entre más gorda estés, mucho mejor’", afirmó Wendy.