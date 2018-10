Entre polémicas y su regreso a México, Kate del Castillo celebra su cumpleaños

Ciudad de México.- Kate del Castillo nació el 23 de octubre de 1972, y es hija de Eric del Castillo y de Kate Trillo Graham.

Kate del Castillo al lado de sus padres, Eric del Castillo y Kate Trillo Graham

Su debut fue en la pantalla grande en El último escape, sin embargo, se dio a conocer por su papel de ‘Leticia’ en la telenovela Muchachitas en 1991. Su primer protagónico lo hace al lado de Héctor Soberón en Mágica Juventud y a partir de ahí realizaría siete telenovelas más antes de buscar suerte en el mercado anglo.

La actriz dentro del proyecto 'Muchachitas'

En 2001, Kate contrajo nupcias con el futbolista Luis García, pero terminarían tres años después debido a problemas de temperamento y abusos que sufrió a manos del ahora comentarista deportivo.

Kate del Castillo al lado de Luis García

Concentrada en el arte que la vio debutar, Kate reactivó su carrera en el cine en películas como American Visa, Bordertown, La Misma Luna, Without Men, K11 y Colosio El asesinato.

En 2009 volvió a pisar el altar, ahora con el actor Aarón Díaz en Las Vegas. A pesar de que hubo amor por un par de años, el matrimonio llegó a su fin amistosamente en 2011.

La actriz estuvo casa con Aarón Díaz

Ese mismo año, de la mano de la cadena Telemundo, Kate conocería a ‘Teresa Mendoza’, personaje que marcaría su carrera y la daría a conocer internacionalmente gracias a su trabajo en La Reina del Sur. Posteriormente, Kate logró participaciones en series estadounidenses como Weeds y CSI.

En 2014 Kate realizó la cinta animada The Book of Life de Guillermo del Toro. El año siguiente, además de seguir realizando trabajos para la pantalla chica con su participación especial en la serie Jane the Virgin, Kate trabajó en la cinta Los 33. Además, desarrolló su faceta empresarial, al involucrarse en el proceso de producción y promoción del tequila Honor.

No obstante, uno de los tragos más amargos para Del Castillo estaría por venir, pues en 2016 las autoridades mexicanas iniciaron una investigación en su contra por sus posibles vínculos con el narcotráfico tras darse a conocer una entrevista que la actriz le realizó a Joaquín ‘Chapo’ Guzmán junto a su colega Sean Penn.

Imposibilitada para viajar a México y con dificultades para trabajar, Kate anunció dos proyectos con la plataforma Netflix: La serie Ingobernable y Cuando conocí al Chapo, este último siendo el más polémico debido a que en él se relatan varios detalles de la reunión de Kate y Sean con el capo mexicano, además de que la artista confirmó su fugaz romance con Penn.

El año anterior, mientras en México seguían las investigaciones contra la actriz, ella estuvo enfocada en lo laboral, pues tras el éxito de Ingobernable, se confirmó la realización de otra temporada, además de darse a conocer que la mexicana regresaría a grabar la tan esperada segunda parte de La Reina del Sur.

Este año, parece que por fin las aguas han cambiado para la hija de don Eric del Castillo, pues mientras ella sigue con las grabaciones de La Reina del Sur 2, su familia ha confirmado que la actriz regresará a México en diciembre próximo, pues, aunque la investigación contra ella ya terminó, sin encontrársele prueba alguna de su supuesto vínculo con el narcotráfico, Kate prefiere esperar el cambio de gobierno en su país natal para poder regresar sin temor a ninguna represalia.