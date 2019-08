Eria Lamarque, una diseñadora de talla internacional

Ciudad Obregón.- La joven diseñadora presenta su experiencia y la base de su inspiración para realizar trazos y diseños increíbles y de mucha cultura.

Eria Lamarque,un talento sonorense | Internet

¿Cómo te ves como profesional del diseño?

Me defino como alguien muy emocional en cuanto al arte, no solo es la creación lo que me mueve, si no todo el concepto que hay detrás.

¿Cuál fue tu inicio en la industria de la moda?

Desde niña siempre fui atenta a la industria, estaba al día de las tendencias, gracias a vídeos musicales, películas y revistas. Como niña de los 90’s esto me llevó a experimentar con mi ropa y le comencé a agarrar mucho amor a la creación. Luego, junto a amigos armamos sesiones de fotos y me encantó, ya no solo de la creación si no toda la producción y no dudé mucho en aventarme a estudiar una carrera en la moda. ¡Y ha sido de mis mejores decisiones!

¿Cuál ha sido tu experiencia profesional?

No es una industria fácil, se requiere de mucho trabajo, dedicación y sobre todo pasión y amor porque solo así, manejarás todos los obstáculos que se presentan. He tenido oportunidad de estar en el Fashion Week de Vancouver en 2015 y de estar en un proyecto con colaboradores internacionales, crear mi marca y trabajar en diseño y creación con otras, cosas que no fueron por suerte, sino el resultado de años de trabajo, de decirle no a amigos e incluso familia, muchas noches sin dormir, entrar a concursos, armar sesiones, todo al mismo tiempo. Es una industria competida y muy joven en el país, así que queda seguir trabajando y buscar dar un servicio o producto de valor.



Me gusta narrar historias con mi trabajo, a veces anécdotas personales, otras veces simplemente utopías o cuentos. yo no escribo diarios, yo hago vestidos, esa es mi manera de contar historias".

¿Cómo puede avanzar Sonora en la moda?

Creo que faltan espacios y herramientas para que la industria se desarrolle más, hay muchas personas que ven esto como un juego porque no se le ha dado la importancia. Nos falta apoyo, las sinergias y colaboraciones para demostrarle a personas incrédulas que esto no es un hobbie, sino una profesión de valor. En Sonora hay talento que se puede explotar de manera increíble.