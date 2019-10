Erika Buenfil sostiene que tuvo diferencias con Eduardo Yáñez durante el rodaje de 'Amores Verdarderos'

Ciudad de México.- En una entrevista con un canal de YouTube, la actriz Erika Buenfil confesó que sostuvo algunos enfrentamientos con Eduardo Yáñez y su relación de trabajo se vio afectada durante el rodaje de la telenovela Amores Verdaderos en el año 2012.

Durante la entrevista que concedió al canal TLnovelas, Buenfil contó: "Todo el mundo sabemos que Eduardo tiene un temperamento fuerte, pero yo también".

A mí me costó mucho ganarme la telenovela y fue un proceso de casting y cuando yo finalmente llego a hacer un casting con él y le digo ‘yo vengo por el proyecto, a mí sí me dicen que te tengo que besar te voy a besar”.

'Y si me dicen que te tengo que golpear te voy a golpear’, se dio cuenta de que yo no le tenía miedo. Le dije ‘a mí lo que me importa es el público, si tú te enojas o no te enojas a mí no me importa, yo quiero esta telenovela’”, señaló Buenfil.