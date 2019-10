"Es algo fuerte, que rebasa todo": Yolanda Andrade confiesa si Cristian Castro golpeó a Verónica

Ciudad de México.- Después del escándalo surgido entre Verónica Castro y Yolanda Andrade por los comentarios de esta última que aseguraba que Castro y ella habrían mantenido una relación sentimental y que incluso se casaron en un viaje a Europa, ahora de nueva cuenta surgen los dimes y diretes, pero en esta ocasión involucran a Cristian Castro.

Esto debido a que hace unas semanas, el cantante público en sus redes sociales un mensaje que parecía dirigido a la actriz y que decía:

Al enterarse de esta publicación, Yolanda comentó al programa de El Gordo y la Flaca:

Fíjate que no, no lo he visto, no lo he leído, pero tú me estás dando una información que la verdad me sorprende, que diga eso… y más que él hable”.