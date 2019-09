"Es tan difícil saber que nunca más estarás conmigo": Muere hija de Rocío Sánchez Azuara

Ciudad de México.- La conductora Rocío Sánchez Azuara reveló a a trvés de un emotivo mensaje su hija Daniela perdió la batalla contra el lupus eritematoso sistémico y murió a los 31 años de edad.

En su cuenta de Instagram, la conductora publicó una fotografía de su hija acompañada de su mascota y un mensaje de despedida. La publicación dice:

Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor.