"Es un depredador sexual": Travis Baker responde a mensajes 'inapropiados' de joven baterista de 20 años hacia su hija de 13

Ciudad de México.- Travis Baker, músico de Blink 182, tras enterarse de que su hija de 13 años, Alabama, ha recibido desde 2016 mensajes, para el inapropiados, por parte del baterista de 20 de Echosmith, Graham Sierota, lo señaló como un “depredador sexual” en el portal The Blast.

Me siento asqueado después de enterarme de que un hombre de 20 años ha estado tratando de ponerse en contacto con mi hija de 13 llenando su Instagram de mensajes con invitaciones a fiestas y comentarios halagadores. Se trata del comportamiento propio de un depredador sexual y no es en absoluto normal, ni aceptable", señaló Travis.

Estos mensajes se hicieron públicos después de que Alabama decidiera publicar en sus historias de Instagram los mensajes que este le envío desde 2016, a los cuales ella nunca respondió a pesar de que se trataban de un sencillo "hola", el cual envío en varias ocasiones, y tras una falta de respuesta el joven baterista decidió enviarle otro presentándose y dejando un halago a la joven: "Por cierto, soy Graham de Echosmith y creo que eres preciosa".

En ese entonces la chica tenía la edad de 10 años y este 17, pero este pasado julio, cuando la joven ya contaba con los 13 años cumplidos y el con los 20, le envío una invitación para una fiesta, misma que daría lugar en su casa, a lo que la menor le respondió señalando que ella tenía 13 y este como 40, por lo que este se disculpó ante los mensajes, le aclaró que contaba con 20 años y que le gustaba su música.

La hija de Travis informó que hasta ahora se había decidido hacer público estos mensajes hasta ahora ya que le resultan perturbadores, sin embargo, Graham tras esta publicación y la opinión del padre de la menor de edad este se explicó y recalcó que el desconocía la edad de Alabama

Invité a Alabama a la barbacoa que organizaba la familia de mi padre, al igual que hice con mucha otra gente, y no me di cuenta de qué edad tenía hasta que me respondió. Llegado ese punto, me disculpé con ella”, inició Graham.