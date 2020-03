Escándalo en TV Azteca: Pato Borghetti habría exigido el despido de Ricardo Casares por pelea en 'Venga La Alegría'

Ciudad de México.- No es un secreto para nadie que Patricio Borghetti y Ricardo Casares protagonizo un tenso momento durante una sección de Venga La Alegría, lo cual desató la polémica entre los seguidores.

En una entrevista exclusiva con TV Notas, una persona del staff del matutino de TV Azteca reveló que el argentino terminó muy molesto por esta situación al grado de exigir el despido de su compañero.

Patricio fue a quejarse con el productor y le exigió que corriera a Ricardo, y le dijo que no podía permitir que éste reaccionara así contra él. Él le prometió regañarlo, pero como no pasó nada, se enfureció más", dijo.

De igual manera, la fuente explicó que después del altercado vivido en el juego, Pato y Ricardo, detrás de cámaras, estuvieron cerca de llegar a los golpes

Como no hubo ninguna sanción contra Ricardo, Patricio hizo tal berrinche, que no se presentó al programa del dos de marzo, y le mandó a decir al productor que no volvería hasta que el otro se fuera", comentó.