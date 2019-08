'Esclavas sexuales' de Epstein aseguran que el príncipe Andrés manoseó a una de ellas y tuvo intimidad con la otra

Londres, Inglaterra.- El príncipe Andrés habría manoseado el busto de una mujer y habría mantenido relaciones sexuales con otra en la mansión de Manhattan de Jeffrey Epstein, millonario acusado de pedofilia y tráfico sexual, esto según declaraciones contenidas en los documentos de una demanda que entabló hace años una de las supuestas víctimas.

Según se reporta, los documentos ahora revelados corresponden a la demanda que Virginia Giuffre interpuso en 2015 contra Ghislaine Maxwell, socialité británica señalada de ayudar a conseguir menores de edad para Epstein y su círculo social de gente rica, famosa y poderosa.

Además de acusar a Maxwell de difamarla por llamarla mentirosa, Virginia Giuffre denunció que Jeffrey Epstein la obligó a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés, en un momento en el que era menor de edad.

De acuerdo con los reportes, el palacio de Buckingham negó repetidamente las acusaciones que involucran al hijo de la reina Isabel II, e incluso emitió un inusual pronunciamiento en 2015 para desmentir la situación.

Por su parte, los documentos de la demanda de Virginia incluyen las declaraciones de Joanna Sjoberg, una mujer que también acusa a Maxwell de llevarla hacia Epstein, y que asegura que el príncipe Andrés manoseó su busto.

El abogado que presentó en 2017 un documento de la demanda de Giuffre indicó que Sjoberg “también testificó sobre actos sexuales que ocurrieron con ella, el príncipe Andrés y la señorita Giuffre, cuando ella y (Maxwell) se quedaban en la mansión de Manhattan de Epstein”.

Según el documento, Joanna Sjoberg describió cómo fue que ocurrió el tocamiento de parte del padre de Eugenia de York y Beatriz de York.

Solo recuerdo a alguien sugiriendo que se tomara una foto, y ellos nos dijeron que nos sentáramos en el sillón. Andrés y Virginia se sentaron en el sillón, y ellos pusieron la marioneta, la marioneta en el regazo de ella. Entonces yo me senté en el regazo de Andrés, y creo que por mi propia voluntad, y ellos tomaron las manos de la marioneta y las pusieron en el busto de Virginia, y luego Andrew puso sus manos en el mío”, indica la declaración de Sjoberg.

El abogado de Virginia Giuffre expuso, según recoge el documento, que el testimonio de Joanna Sjoberg “corrobora el reporte de la señorita Giuffre sobre cómo la acusada (Maxwell) la reclutó (y a otras) bajo la trampa de un trabajo legítimo para llevarlas a la casa para que tuvieran sexo con Epstein”.

En el material del caso revelado se presentó una fotografía en la que aparece el príncipe Andrés abrazando a Virginia Giuffre, quien entonces tenía 17 años, y en la que también se muestra a Ghislaine Maxwell, esto en la casa de Londres de la última mencionada.

Esta fotografía en particular corrobora las declaraciones de la señorita Giuffre, y no hay otra razonable explicación del por qué una menor de edad estadounidense estaría en la compañía de adultos que no son parientes, en la casa de Londres cuya dueña es la novia de un delincuente sexual ahora convicto”, expuso el abogado de Virginia en los documentos.