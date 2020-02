Esperanza Gómez 'explota' contra los que la llaman trans: "Quisiera tener pene y clítoris"

Barranquilla, Colombia.- La actriz del cine para adultos, Esperanza Gómez, recibió severas críticas luego de que publicara un atrevido video en su cuenta de Twitter donde muestra a detalle su zona genital.

En el clip, la modelo baila y contonea su cuerpo frente al espejo con nada más que una bata de baño, pero lo que en verdad llamó la atención fue su prominente clítoris que ella misma presume directamente ante la cámara.

Ante esto, los usuarios de la red social no tardaron en lanzar ofensas contra la colombiana, en los que afirmaban que en realidad ella era una transgénero, pues su clítoris parecía un pequeño pene. Eso no le causó gracia a la famosa quien dedicó un mensaje a sus detractores.

El clítoris mío no es lo suficientemente grande para ser un transgénero. Hubiera sido la mujer más feliz del mundo si Dios me hubiera mandado vagina y pene al mismo tiempo: ¿se imaginan el placer que uno puede tener no solamente de recibir, sino de dar?”, expresó, y más adelante agregó: