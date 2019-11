"Esque me dijo que nadie me amaba y me ganó la ira": Frida Sofía se arrepiente de pelear con Chiquis Rivera y la 'tachan' de bipolar

Ciudad de México.- La guerra de declaraciones entre Frida Sofía y Chiquis Rivera continúa luego de revelarse que se enfrentaron tras asistir a los Premios de la Radio debido a que la hija Jenni Rivera no le gustó el trato que la hija de 'La Guzmán' le dio a Lupe Esparza, líder del grupo Bronco.

En un mensaje que reveló la periodista Verónica Bastos en el programa Suelta la Sopa, Frida reveló:

He estado tratando de tranquilizarme, soy de mecha corta, tengo que tranquilizarme, pero sé que no tengo quién me defienda, no debería ser tan violenta es cierto, pero cuando me hacen señas me ganó la ira, la verdad es que cuando se metió con mi mamá yo también me voy a meter con la suya".