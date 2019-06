"Está muerta, entiéndelo": Carmen Salinas a Niurka tras decir que fue mejor 'Aventurera' que Edith González

Ciudad de México.- La polémica Niurka dijo que ella fue la mejor aventurera, esto tras la muerte de Edith González quién había sido señalada como la mejor, a pesar de que Carmen Salinas declarara que Edith fue la mejor en el papel antes citado.

Salinas ha declarado en varias ocasiones que fue Edith González quien mejor dio vida a 'Elena Tejero' en la obra Aventurera, pero aun después del deceso de la actriz, Niurka sigue diciendo que ella es la mejor.

Durante el programa Un Nuevo Día, la actriz cubana aseguró que Salinas ha dicho de varias actrices que son la mejor Aventurera y después señaló:

Lo soy y lo seré (la mejor), esté quien esté, se vaya quien se vaya. I’m sorry for everybody. Aunque lo diga la señora Salinas, fui la más perra y lo voy a seguir diciendo y no por la muerte de nadie sino porque es la verdad. Antes de que falleciera lo dije y después de que falleció sigo diciendo lo mismo porque no soy hipócrita”.