Estas son 5 de las mejores canciones acerca de vivir una ruptura amorosa

Por supuesto, Cry me a river de Justin Timberlake se encuentra en la lista, pues además de haberse convertido en un doloroso himno para los corazones rotos, la canción ha estado en vuelta en controversia por años ante la posibilidad de que Justin se la haya dedicado a Britney Spears, luego de que su relación terminara.

Recientemente, las declaraciones de Justin contenidas en su libro Hindsight: & All the Things I Can’t See in Front of Me, parecen indicar, sin mencionar a Britney, que la canción estuvo inspirada en su relación con ella.