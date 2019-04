Estas son las famosas exnovias que le robaron el corazón a Luis Miguel

Conocida como "la mejor amiga de Kim Kardashian", la joven modelo norteamericana conoció a Luis Miguel a través de una persona en común en un restaurante, a mediados del 2012.

Me enseñó a apreciar lo mejor de lo mejor: cultura, música, gastronomía, estilo de vida. Dicen que me dejó tirada. No es cierto. Tengo la suerte de que haya aparecido en mi vida y si hay algún culpable, esa soy yo", indicó.