Estas son las renuncias y escándalos de Verónica Castro en los últimos años

Ciudad de México.- Desde que la actriz Verónica Castro decidió regresar a los escenarios después de 19 años de ausencia y de una década donde solo hacía apariciones especiales en los medios, los problemas y escándalos parecen no dejar a la ojiverde.

Todo comenzó en 2014, cuando el productor Ricardo Quiroga le ofreció el protagónico del musical Mame. Tan emocionada estaba Verónica con el proyecto, que decidió dejar su vida de hogar y darle el sí a Quiroga.

Tan solo 2 meses después, Castro renuncia a esta obra y no da más explicaciones que un mensaje en Twitter: “No soy Mame familia, no me presto a las mentiras”.

2 años después es Fela Fábregas quien la trae de nuevo al teatro, con la obra Aplauso, un musical para una estrella, debutó con gran éxito. Pero tan solo 2 meses después, la productora anunció el fin de la temporada, casi tres meses antes de lo prometido.

Aunque Fela aseguró haber ofrecido a Verónica Castro retomar la obra, solo recibió una negativa de parte de la actriz.

2018 fue el año en que Verónica Castro hizo un personaje distinto a lo que acostumbraba, Virginia de la Mora, protagonista de la serie La Casa de las Flores.

Esta fue un éxito en Netflix, y se habló de una segunda temporada casi de inmediato, pero para sorpresa de los fans, no incluía a la cantante de Macumba.

Entre los argumentos que Verónica dio, fue que le dijeron que grabaría solo unos capítulos, después seguiría usando solo su voz, y según ella esto fue algo que no le pareció y decidió dejar las cosas por la paz.

Durante el primer programa de Pequeños Gigantes, transmitido en marzo de 2019, Verónica casi renuncia al ver el sufrimiento de una niña al ser expulsada del concurso, quien no paraba de llorar y esto conmovió a la juez.

Aunque Alejandro Gou tenía planeado montar Adorables enemigas este año, teniendo a la mamá de Cristian Castro como protagonista, la también conductora declinó finalmente la invitación porque el productor quería a Lucía Méndez también en el elenco.

La cereza del pastel se dio en julio de este año, durante un video de Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, siendo esta última a la que se le soltó la lengua y aseguró que su mejor amiga se había casado con una famosa. Yolanda confesó tiempo después que había contraído matrimonio con Verónica.

La mujer de 66 años desmintió a Andrade asegurando que eso no había pasado y que ella no era lesbiana. Sin embargo, Andrade no ha quitado el dedo del renglón amenazando con revelar fotos y videos que demuestran que la relación existió.

Por todo esto y también por dicha polémica, al parecer ha agotado a Verónica, quien ha decidido anunciar su retiro de como actriz y conductora después de 53 años de carrera.