Este es el extraño origen de la creación del cereal más famoso de todos los tiempos

Estados Unidos.- Durante este semana, usuarios de Internet comenzaron a preguntarse la verdadera historia de la creación de los Cereales Corn Flake, curiosidad que se hizo viral en Facebook y Twitter.

Mucha gente reveló que utilizó Google para saber el motivo de su creación, pero la información que encontraron impactó a muchos.

John Kellogg, un médico y defensor del antisexo creía que si se comía más comida blanca en la dieta reducía la masturbación en las personas. Por lo que muchos creían que si comías esto, tus ganas de masturbarte bajaría.

Esta extraña teoría fue reforzada por un nuevo libro escrito por Kate Devlin llamado Turned On: Turned On: Science Sex and Robots, donde explicaba que este invento de desayuno era anti-masturbación.

Después de las teorías, la página Snopes.com mencionó que ellos nunca el cereal era antimasturbación, diciendo que esto era completamente falso.

La creación de Corn Flakes fue parte de J.H. Kellogg's para crear una dieta blanda en los consumidores. "Sin referirse a Corn Flakes en particular, Kellogg en otros lugares recomendó una dieta sencilla y sosa como uno de varios métodos para desalentar la masturbación."

Agregaron: “De acuerdo a la evidencia disponible, Corn Flakes fueron creados para una facil digestión y un desayuno sano. El producto nunca se estableció ser un desayuno antimasturbación”.