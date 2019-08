Este primer actor se gana la vida en la calle tras rechazo en la TV por enfermedad: "Les cuento chistes y me dan una feria"

Ciudad de México.- El primer actor Sergio DeFassio, pasó de ser un famoso intérprete de la televisión mexicana a ganarse la vida en la calle, debido a que sigue padeciendo los estragos del tumor cancerígeno en la cabeza que lo tuvo al borde la muerte hace algunos meses.

Mostrando las secuelas de la complicada operación a la que fue sometido, DeFassio contó en entrevista para el programa Ventaneando que, al no encontrar trabajo como actor, ahora es chofer de Uber.

Tengo que trabajar, tengo que producir y ya había estado haciendo lo de Uber con mis amistades y entonces pues ahora no tiene nada de malo que vuelva hacerlo mientras no tenga trabajo de actor pues voy a estar en Uber”.

Y agregó:

Entonces me subo a un coche y soy Uber, la gente me ve y dice mira un artista de Uber... no tiene nada de malo. Al contrario, los hago reír, les cuento chistes y me dan una feria, que bonito es eso”.