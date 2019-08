Esto dijo 'La Choco' cuando Atala Sarmiento dejó 'Ventaneando': "Tú te vas y yo me quedo"

Ciudad de México.- La conductora Jimena Pérez ‘La Choco’ decidió poner fin a los rumores sobre su relación con Atala Sarmiento y reveló la reacción que tuvo al enterarse que su cuñada salía de TV Azteca.

‘La Choco’ se sinceró entrevista para el programa Venga la Alegría y contó la forma en que enfrentó a Atala, luego de que ella decidiera abandonar Ventaneando, emisión en la que trabajaban juntas.

Al respecto de cómo afrontó la decisión de la hermana de su esposo Rafa Sarmiento de salir de Ventaneando, ‘La Choco’ contó:

Cuando Atala decide irse, ahí si la verdad es que yo me mantuve de lado, fue muy complicado, la gente me decía, cómo es posible que si tu cuñada se fue tú no hayas renunciado, con esa familia para qué quieres enemigos, y yo decía, pero… ¿por?”.

De la misma forma, Jimena dejó en claro que, a pesar de ser familia, ella optó por alejarse de los problemas que su cuñada tuvo en la Televisora del Ajusco.

Si cuando se fue mi esposo yo no renuncié, yo no tengo por qué renunciar si se va Ata. Ata tiene su familia, y tiene las razones por las cuales ya no está contenta, y uno no puede ir por la vida comprando pleitos”.

Posteriormente, Pérez dio detalles de la plática que tuvo con Atala tras conocer su decisión de irse del programa de espectáculos.

Cuando Ata se fue yo hablé con Ata y le dije: ‘tú por ser la hermana de Rafa siempre vamos a ser familia, lo único que te pido es que no metamos ni hablemos nada que tenga que ver con lo laboral, porque no es sano para ti y tampoco es sano para mí, porque además tú te vas y yo me quedo, yo no voy a estar llevando y trayendo información porque nunca ha sido mi estilo y no lo voy a empezar a hacer ahora’, (me dijo) ‘sí, sí, perfecto’”.

Finalmente, Jimena Pérez subrayó que únicamente daría la cara por su familia directa, que es su esposo e hijos, y no por nadie más.

Vine a hablar con Pati también y le dije, tú sabes que yo he estado aquí trabajando muy contenta, muy feliz, y lo que haya pasado no tiene que ver directamente conmigo, así que no voy a estar llevando ni trayendo información porque no soy así, yo siempre he dicho, mi prioridad y si voy a salir a defender con garras a mi familia, es a mi esposo y a mis hijos”, concluyó.