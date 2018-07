¿Esto es el futuro? PRI, PAN y Morena se debaten en el Congreso

Hermosillo, Sonora.- Ante la nueva Ley que está por aprobarse, el futuro de los sonorenses está en juego. Nunca antes se ha visto una jugada política de esta magnitud en México.



Extraoficialmente se conoce que el PRI y el PAN se reunieron por la mañana para analizar una alianza que debilitaría en primera instancia a los diputados elegidos, en su mayoría, de Morena.



Postura del PRI Estatal



Mediante un comunicado es como el PRI estatal establece que la iniciativa de reformas a la Constitución local que hacen los diputados a la comisión permanente del Congreso del Estado está expresada en forma lícita y legítima, tal y como lo mencionan en el siguiente comunicado:

“Con el ánimo claro para construir los acuerdos necesarios para la convivencia social y política, manifestamos que: 1. La iniciativa de reformas a la constitución local que hacen los diputados a la comisión permanente está expresada en forma lícita y legítima. 2. El mandato popular con que fueron electos los diputados actuales es tan legítimo como el de los recién electos. En ambos casos hay fechas determinadas para el inicio y el vencimiento de sus encomiendas. 3. No es la gobernadora del Estado quien presentó esa iniciativa. Es falsa cualquier información en ese sentido”, indica el partido.

Gilberto Gutiérrez Sánchez, presidente del tricolor estatal asegura que las iniciativas para reformar la Constitución Política de Sonora, donde se incluye el veto y una serie de candados a la actividad legislativa con miras a limitar el impacto de la 62 Legislatura en la que Morena y sus aliados tendrán mayoría absoluta de ninguna forma es una iniciativa de la gobernadora.



Postura de Morena





Diputados morenistas emitieron una carta a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, en la que piden que se aclare la situación y que los ciudadanos sepan lo qué está sucediendo en el Estado.

C. Gobernadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano,

Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora.



Al pueblo de Sonora.



A los diputados de la sexagésima primera legislatura del Congreso del Estado.



El primero de julio de 2018 los mexicanos y los sonorenses nos decidimos de manera contundente por un cambio de rumbo: ya no más gobiernos de espaldas a la gente, ya no más gobernantes que buscan enriquecerse con los recursos públicos y ya no más distorsiones a la vida democrática.

Los abajo firmantes, veinte de los veintiún Diputados Electos al Congreso del Estado de Sonora, le pedimos que detenga su intento de golpe de Estado legislativo el cual, con las viejas formas, a escondidas, con presión y compra de las voluntades de los diputados, en pleno período vacacional, pretenden vulnerar el mandato que nos confirió el pueblo sonorense.



Consideramos que se trata de un asalto a la división de poderes por las siguientes medidas que se pretenden imponer:



1. Confiere a la gobernadora el veto parcial, total o presupuestal las leyes e iniciativas del Congreso.

2. Limita la facultad al Congreso de revisar la Cuenta Pública.

3. Prohíbe a los legisladores llamar a comparecer a funcionarios públicos de cierto rango.

4. Evita que los diputados remuevan libremente a los funcionarios del Congreso.

5. Dispone que los diputados no podrán realizar reformas a la Constitución salvo que cuenten con las dos terceras partes de los ayuntamientos de la entidad, cuando anteriormente sólo bastaba la mitad mas uno de los mismos.

Sin reservas, reiteramos el respeto irrestricto que tenemos por el Poder Judicial del Estado y, asimismo, sostenemos nuestra postura de diálogo con la titular del Poder Ejecutivo. Y en los mismos términos de respeto esperamos que se conduzcan ante un Poder Legislativo que el pueblo eligió en este proceso electoral por contundente mayoría.

Atentamente,

Jesús Alonso Montes Piña,

Distrito 01, San Luis Río Colorado

Lázaro Espinoza Mendívil,

Distrito 02, Puerto Peñasco.

Alicia Gaytán Sánchez,

Distrito 03, Caborca.

Luis Armando Colosio Muñoz,

Distrito 04, Nogales Sur.

Leticia Calderón,

Distrito 05, Nogales Norte.

Diana Platt Salazar,

Distrito 06, Hermosillo.

Carlos Navarrete,

Distrito 07, Agua Prieta.

María Rafaela Méndez Montaño,

Distrito 08, Hermosillo.

Martín Matrecitos Flores

Distrito 09, Hermosillo.

Yumiko Palomarez Herrera,

Distrito 10, Hermosillo.

María Magdalena Uribe Peña,

Distrito 11, Hermosillo.

Norberto Ortega Torres,

Distrito 12, Hermosillo.

Rodolfo Lizárraga Arellano,

Distrito 13, Guaymas.

Rosa María Mancha Ornelas,

Distrito 14, Empalme.

Héctor Raúl Castelo Montaño,

Distrito 15, Cajeme.

Orlando Salido Rivera,

Distrito 16, Cajeme.

Ernestina Castro Valenzuela,

Distrito 17, Cajeme.

Lorena Soto Almada,

Distrito 19, Navojoa.

Marcia Lorena Camarena Moncada,

Distrito 20, Etchojoa.

Filemón Ortega Quintos,

Distrito 21, Huatabampo.