Estos 5 puntos te ayudarán a 'encender' la llama del amor de nuevo en la cama

Ciudad de México.- Mantener una vida sexual saludable y activa necesita de tiempo y dedicación, según la National Coalition for Sexual Health, para tener un lazo íntimo deben tener; respeto mutuo, confianza en que la pareja no hará daño, no reprimir sentimientos y experimentar alegría en compañía del otro.

Recuerda que en una relación es necesario dar, no solo recibir y que se debe entender que la otra persona tendrá defectos pero que son parte de la persona pero lo importante es que te complemente.

1 Habla sobre tus fantasías Escribir tu fantasía o alguna escena de película que te gustaría intentar hacer es algo que puede ayudarte si te da pena hablar abietamente. 2 El vibrador será tu mejor aliado Las vibraciones de este juguete te ayudarán a descubrir nuevos puntos erógenos que además les irá dando la pauta para experimentar más si así lo desean. 3 El lubricante es un buen ‘compañero’ Un buen lubricante a base de silicona daña las propiedades del preservativo, recuerda que improvisar no es bueno, por lo que utilizar cualquier otra sustancia es riesgoso. 4 Se afectivo No importa si están cansados o tienen problemas, un beso o un abrazo seguirá haciendo que el vínculo emocional y físico sea fuerte, una relación es retroalimentación y pensar en el otro. 5 Lucha por la persona y la relación Mejorar la vida sexual es algo que lleva tiempo, lo mismo que es construir una relación. Si no logras llegar al orgasmo hoy, sigue intentando, la perseverancia es parte fundamental del sexo y del amor.