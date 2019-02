Estos fueron los momentos más memorables del discurso de Donald Trump

Washington, EU.- El discurso del Estado de la Unión de Donald Trump llegó en un momento de fuerte tensión entre el oficialismo y la oposición, por lo que el presidente se apoyó en momentos emotivos que distendieron el ambiente y causaron grandes emociones en el Congreso.

El primer momento de unión

Trump marcó en el Capitolio uno de sus mensajes más comprometidos con la unión de las fuerzas políticas en Washington, con una retórica mucho menos agresiva que en otras ocasiones.

La mención al astronauta Buzz Aldrin, presente en el discurso y que formó parte de la expedición de la NASA que llegó a la Luna hace 50 años, fue la primera vez que la totalidad de los políticos realizaron una ovación cerrada.

El aplauso de Nancy Pelosi

Actualmente la principal 'enemiga' de Donald Trump, la vocera de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es quien lidera la oposición demócrata en dicho recinto, por lo que cada interacción que ambos sostuvieron fue atentamente seguida por los analistas.

En respuesta, Pelosi aplaudió con gestos que llamaron la atención de muchos, incluso de quienes creen que fue una ovación irónica por las tensiones que mantuvieron durante el reciente cierre de Gobierno.

"¡Poder de las mujeres!"

A lo largo del discurso, el bloque femenino demócrata se mantuvo poco receptivo a los argumentos de Trump. Sin embargo, hubo un momento en el que aplaudieron de pie con entusiasmo y hasta bailes.

Fue cuando el presidente destacó que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo en el país han sido ocupados por mujeres. El bloque demócrata femenino, llamativo por su vestimenta blanca en conmemoración del movimiento que consiguió el voto de las mujeres un siglo atrás, se levantó de sus asientos con grandes sonrisas de celebración.

"No tenían que hacer eso. Gracias. Muchas gracias", les bromeó el presidente.

Acto seguido, recordó que "ahora hay más mujeres en el Congreso que nunca", generando una nueva ovación, al grito de "women power!" (¡poder de las mujeres!).

Un feliz cumpleaños

El solemne discurso fue interrumpido por un "Feliz cumpleaños". fue cuando Trump presentó a Judah Samet, un sobreviviente de la matanza de la sinagoga de Pittsburgh a fines de octubre, en la que murieron 11 personas.

La vida de Samet, además, también está marcada por su paso por un campo de concentración nazi, del que salió con vida tras la intervención de las tropas norteamericanas.

Cuando Trump dijo que era el cumpleaños del hombre, los asistentes al recinto comenzaron a cantarle en homenaje a la fecha.

Lágrimas de emoción

Una mujer afroamericana, exconvicta, también fue una de las invitadas de Donald Trump a su discurso.

El año pasado me enteré, por amigos, de la historia de Alice Johnson. Me conmovió mucho. En 1997 Alice fue condenada a prisión perpetua por un primer delito, no violento, en drogas. Durante las siguientes dos décadas en la cárcel se volvió ministra, e inspiró a otros para que eligieran un camino mejor. La historia de Alice subraya las disparidades y la injusticia que puede existir en una sentencia penal, y la necesidad de remediar esta injusticia", relató el mandatario estadounidense.