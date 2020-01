Estos son los escándalos más sonados del clan Kardashian-Jenner en 2019

Durante uno de los episodios finales de Keeping Up with the Kardashians las hermanas Kourtney, Kim y Khloé Kardashian discutieron a causa de que la mayor de ellas se rehusara a hablar sobre su vida amorosa provocando la furia de las otras dos que señalaron que si no quería mostrar cada aspecto de su vida era mejor que saliera del show, algo que Kourtney aseguró que tomaría por qué no le veía el caso continuar si no la querían en el.