Estos son los mejores videojuegos de 2019 y los más esperados de 2020

Ciudad de México.- Este año, fue muy bueno en la industria de los videojuegos debido a que hubo una cantidad muy buena de títulos que pasarán a la posteridad como los mejores de estos 365 días, por esa misma razón, se realizó una lista de cinco juegos que fueron la cúspide de este 2019.

Por otro lado, se hará mención de otros títulos más que son los más esperados del 2020 por muchos gamers, los cuales están ansiosos por probar el próximo año.

Cabe mencionar que este listado no es un top, simplemente se decidió que aparecerán en orden aleatorio. Además, muchos otros títulos no harán acto de presencia debido a que no hay suficiente espacio para mencionarlos. Así que, aquí están los 5 mejores videojuegos del año 2019, y los más esperados de 2020.

1 Devil May Cry 5 (2019) La quinta entrega de la franquicia por fin se hizo visible después de un letargo de más de 10 largos años. En esta ocasión, el legendario cazademonios, Dante, pasa a segundo plano, para ser relevado por su sobrino Nero, quien toma el mando de la mayor parte de la campaña, acompañado de una nueva aliada cuyo nombre es Nico, nombre abreviado de Nicoletta Goldstein. Los fans quedaron satisfechos con este nuevo título de la franquicia, argumentando que es uno de los mejores Devil May Cry que se han desarrollado. 2 Control (2019) Título desarrollado por Remedy Entertainment, los creadores de las dos primeras entregas de Max Payne y el mítico Alan Wake.



El veterano guionista de esta compañía Sam Lake, creó una historia algo confusa pero a la vez intrigante y envolvente para este juego, donde se involucran poderes telepáticos, fenómenos paranormales y una raza extraterrestre llamada Hiss.



Control es un experiencia audiovisual que muchos gamers deben probar al menos una vez en su vida, el título se caracteriza a grandes rasgos por ser un juego shooter en tercera persona, con toques de acción, suspenso, misterio y aventura. 3 Resident Evil 2 Remake (2019) ¿Qué se puede decir de Resident Evil que no se haya dicho ya? Para esta ocasión Capcom decidió hacer las cosas diferentes y complacer a los fans clásicos de la franquicia. Después de secuelas llenas de acción desde Resident Evil 5, los gamers pedían a gritos que el terror regresara a la saga, así que la compañía japonesa cedió a las peticiones de los fans, y fue así como nació el magnífico y terrorífico Resident Evil 2 Remake, que como su nombre lo dice, es una remake hecho desde cero de la entrega lanzada en 1998. Gráficamente es una delicia visual y en el apartado de sonido es exquisito, la crítica y seguidores vieron con buenos ojos esta nueva apuesta de Capcom, y pasará a la posteridad como uno de los mejores juegos de terror de la historia. 4 Sekiro: Shadows Die Twice (2019) Del creador de Dark Souls, Demon's Souls y Bloodborne, Hidetaka Miyazaki, decidió crear algo fresco pero que a su vez resultara familiar, fue ahí donde nació la idea de Sekiro: Shadows Die Twice. Este título posee una gran dificultad, al igual que sus hermanos mayores. El protagonista de este juego es un shinobi, conocido como Lobo, quien deberá abrirse paso por una cantidad de enemigos posicionados en lugares estratégicos para poder llegar y batirse a muerte en contra de quien le cortó el brazo. Cabe mencionar que este título fue ganador del Juego del Año en los Game Awards 2019. 5 Death Stranding (2019) Hideo Kojima, una de las mentes más brillantes de la industria del videojuego, quien es mejor conocido como el padre de Metal Gear, fue quien estuvo detrás del título protagonizado por el reconocido actor Norman Reedus. Death Stranding, desde que fue anunciado por allá en 2016, los jugadores no supieron en torno a qué giraría la trama, debido a que solo veían a un hombre haciendo entregas de pedidos por aquí y por allá, pero después de ver gameplay y el trailer final del juego, fue cuando presenciaron que este título sería una joya que pasaría a la posteridad, y nada de eso fue en vano, ya que ganó varios premios en los que fue nominada. 6 Cyberpunk 2077 (2020) Desde su primer trailer hace algunos años, CD Projekt Red, desarrolladora polaca creadores de la trilogía de The Witcher, mencionó que este será un proyecto muy ambicioso, en el cual las interacciones con todos los personajes serán de suma relevancia. Inclusive, podrás escoger entre la religión que desees profesar dentro, obviamente tendrás varios pros y contras de cada una, además de que algunos actores reconocidos harán acto de presencia en el juego; tal es el caso de Keanu Reeves como Johnny Silverhand.



Este título será una experiencia en shooter en primera persona con una toma de decisiones bastante extensa. 7 The Last of Us Part II (2020) Desde su primer entrega lanzada en 2013, tuvo una base de jugadores que aclamaron por una segunda parte, a pesar de que el final de la historia pudo haber haber terminado en la última escena del primer juego.



Naughty Dog, los desarrolladores optaron por arriesgarse y realizar una secuela. Actualmente, en los trailers, avances y teasers, el gameplay, cinemáticas y narrativa, se ve que podría ser una segunda parte a la altura de lo que fue la entrega de 2013. 8 Halo Infinite (2020) La franquicia Halo ha tenido sus altibajos, y esta sería uno de los títulos que regresaría y pondría el nombre en alto de la franquicia nuevamente.



Desde su anuncio el año pasado, los jugadores estuvieron emocionados durante toda la revelación; además de que el Master Chief volvería a utilizar la armadura Spartan que portó en los primeros tres juegos de la saga. Halo Infinite esta fechado para salir junto a la nueva consola de Microsoft, la Xbox Series X en navidades de 2020. 9 Ghost of Tsushima (2020) El estudio desarrollador, Sucker Punch, aún se encuentra trabajando en uno de sus títulos más ambiciosos hasta la fecha, el cual está ambientado en la invasión de los mongoles a la isla de Tsushima en Japón en el año 1281. Ghost of Tsushima, relatará los acontecimientos que suceden antes, durante y después de dicha invasión, el gameplay es muy parecido a algo que ya se ha visto antes, pero gráficamente es de lo mejor que podrá correr la PS4. El título será una experiencia de un solo jugador, en tercera persona.