“Estoy soltero”: Danilo Carrera horas antes de confirmar su noviazgo con Michelle Renaud

Ciudad de México.- Danilo Carrera y Michelle Renaud, tras un año de rumores y especulaciones acerca de un romance entre ellos, después de protagonizar la telenovela, Hijas de la Luna, ambos compartieron en su respectivas cuentas de Instagram la misma foto anunciando su noviazgo.

Esto sucedió horas después de que los actores asistieran a una fiesta el sábado 15 de junio, organizada por Alexis Ayala, en donde se les preguntó sobre su vida amorosa, específicamente la que se especulaba compartían.

El actor ante los cuestionamientos respondió:

Yo no he hablado nunca de mis relaciones, creo que si llego a tener una relación próxima la manejaré públicamente, ahora estoy soltero, no voy a hablar de nadie. A todas las personas con las que he estado las respeto, las quiero, les deseo lo mejor, así que ahorita te puedo decir que estoy soltero”.