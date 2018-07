Estrellas de Hollywood que han sobrevivido a fuertes accidentes de tráfico

Ciudad de México.- Reconocidos actores y músicos han estado involucrados en accidentes automovilísticos dramáticos. Algunos de estos casi pierden la vida, mientras que otras celebridades lograron escapar sin un rasguño.

1 /10 Famosos sobreviven a accidentes automovilísticos | Internet Morgan Freeman se salió de la carretera y volcó el 4 de agosto de 2008 | Internet Gary Busey accidente de motocicleta que lo dejó con daño cerebral el 4 de diciembre de 1988 | Internet Halle Berry golpeó a otro vehículo, y se fue del lugar el 23 de febrero del 2000 | Internet Matthew Broderick involucrado en un accidente en Irlanda del Norte terminó con la muerte de dos personas el 5 de agosto de 1987 | Internet Arnold Schwarzenegger necesitó 15 puntos de sutura en el labio después de chocar en su Harley Davidson contra un automóvil el 9 de enero de 2006 | Internet Kanye West sufrió un accidente de tránsito que le destrozó la mandíbula el 23 de octubre del 2002 | Internet Gloria Estefan casi queda con parálisis cuando un camión chocó frontalmente contra el autobús que la transportaba durante una gira por los Estados Unidos el 20 de marzo 1990 | Internet Tracy Morgan herido de gravedad cuando la limusina en que viajaba fue chocada por un trailer de Wal-Mart en New Jersey el 7 de junio de 2014 | Internet Lindsay Lohan chocó su Porsche contra un camión en una autopista de Los Ángeles el 8 de enero de 2012 | Internet

George Clooney. El 10 de julio de 2018 se salvó de milagro en un grave accidente luego de protagonizar un impactante choque con su motocicleta en una carretera de la isla de Cerdeña, Italia. Pero no es el primer famoso que resulta herido al mando del volante.

Morgan Freeman. El 4 de agosto de 2008, casi pierde la vida tras haber estado involucrado en un terrible accidente automovilístico en el estado de Mississippi. El actor conducía un Nissan Maxima del 97 cuando se salió de la carretera y volcó. Freeman y la mujer que lo acompañaba fueron trasladados en helicóptero al Centro Médico Regional de Memphis, en Tennessee. Entre otras lesiones, el intérprete se fracturó un brazo, varias costillas y se lastimó un hombro.

Gary Busey. Conocido por películas como Punto Límite y Arma Mortal, estuvo involucrado en un accidente de motocicleta en 1989 que lo dejó con daño cerebral. No usaba casco en el momento del choque y requirió varias horas de cirugía para salvar su vida.

Halle Berry. La actriz fue denunciada por abandonar la escena de un accidente que tuvo lugar en West Hollywood el 23 de febrero del 2000 a las dos de la mañana. Al parecer, Berry golpeó a otro vehículo, y se fue del lugar. La estrella alegó que no recordaba el choque debido a una lesión en la cabeza.

Matthew Broderick. El 5 de agosto de 1987, Matthew Broderick estuvo involucrado en un accidente automovilístico en Irlanda del Norte que terminó con la muerte de dos personas. Se cree que el actor, por error, condujo por el lado derecho de la carretera en vez de a la izquierda.Mientras conducían en un BMW alquilado a lo largo de un camino rural en Enniskillen, condado de Fermanagh, Broderick inexplicablemente viró en el carril opuesto. Se estrelló de frente contra el automóvil conducido por Anna Gallagher, que estaba acompañada por su madre, Margaret Doherty. Ambas mujeres murieron instantáneamente. El reconocido actor pasó cuatro semanas en un hospital de Belfast con una pierna y costillas fracturadas. Gray sufrió heridas leves. Broderick le dijo a las autoridades que no recordaba el accidente. Fue declarado culpable del cargo menor por conducir descuidadamente y se le impuso una multa de solo USD 175.

Arnold Schwarzenegger. El actor, en ese entonces gobernador de California, necesitó 15 puntos de sutura en el labio después de chocar en su Harley Davidson contra un automóvil el 9 de enero de 2006. Su hijo Patrick viajaba con él en el momento de la colisión, pero salió ileso.

Kanye West. El 23 de octubre del 2002 el rapero más famoso del mundo sufrió un accidente de tránsito que le destrozó la mandíbula. El choque fue devastador; tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva en su rostro. Kanye estuvo en el hospital durante semanas.

Gloria Estefan. La estrella de la música latina todavía recuerda como si fuera ayer el terrible accidente que sufrió el 20 de marzo 1990, cuando un camión chocó frontalmente contra el autobús que la transportaba durante una gira por los Estados Unidos. El pronóstico sobre su recuperación era reservado y los médicos daban por sentado que pasaría el resto de sus días en una silla de ruedas. "Lo más valiente que he hecho en mi vida ha sido sobrevivir a la parálisis casi completa que padecí tras mi accidente en 1990. Aunque tenía asumido que lo más probable es que no pudiera volver a andar nunca más, no dejé que esa idea pesimista me invadiera y perjudicara mi rehabilitación", relató la artista cubana sobre esa traumática experiencia. Detalló que todos los días hacia entre seis y siete horas de ejercicio para ir progresando en su recuperación.

Tracy Morgan. El 7 de junio de 2014, Tracy Morgan, conocido por su papel en la serie 30 Rock, resultó herido de gravedad luego de que la limusina en la que se movilizaba fue chocada por una camioneta de Wal-Mart en New Jersey. El amigo y compañero del comediante, James McNair, murió como resultado del accidente.

Lindsay Lohan. El 8 de enero de 2012 la actriz chocó su Porsche contra un camión en una autopista de Los Ángeles mientras iba a camino al set de grabación. Producto de la impactante colisión, el vehículo de alta gama quedó completamente destruido. No obstante, la estrella de Mean Girls salió ilesa del accidente.