Estudiante de la UNAM que desaparece, acusa a policías que lo detuvieron de haberlo golpeado 4 veces

Melchor Ocampo, Estado de México.- Un estudiante de la prepa 8 de la UNAM, quien fuera desaparecido por policías en enero del 2018, confiesa que durante todo el tiempo que estuvo ausente, diferentes oficiales, lo golpearon al menos en cuatro veces.

Marco Antonio Sánchez Flores, informó haber sido desaparecido por acusarlo de robar un celular, cuando fue al Museo Soumaya, con un amigo, para posteriormente ser detenido en la estación del Metrobús El Rosario.

Marco Antonio dijo que estuvo en diferentes patrullas antes de ser entregado a sus padres, cuando fue su detención, el joven tenía 17 años.

¿Dónde estaba? No sé. ¿Qué estaba haciendo? Caminando y conociendo lo más bajo de la ciudad y de las personas. Yo no escogí que me subieran a una patrulla, no escogí que me desaparecieran… No dependió de mí", dijo el estudiante.

La primera agresión se suscitó cuando el menor grito que lo querían robar, en la estación de dicho transporte, a lo que los policías le informaron que se callara, que no hiciera las cosas más grandes de lo que estaban, pus había hecho algo malo.

Me pegaron primero en el hombro, yo le solté una patada a uno y le bajé la visera del casco, después me dieron un cabezazo", Narró Marco.

Cuando lo subieron a la patrulla, por su detención, el estudiante relató que le estuvieron dando vueltas, después llegó otra patrulla y alrededor de seis policías empezaron a decidir si lo dejaban ir o lo llevaban al Ministerio Público.

Las autoridades bajaron a Marco Antonio y este camino hasta el Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco.

Ya no tenía nada: llaves, dinero, teléfono, me lo quitaron todo", afirmó el joven.

El segundo caso, fue dos días después, fue golpeado en la nariz por otro uniformado, quienes le comentaron que corriera antes de que le pasara algo peor.

Fue en una avenida poco transitada, se acercaron y me dijeron: A ver, hijo de tu put... ¿qué estás haciendo? ¿qué escondes?", informó el estudiante.

Me soltaron un golpe en la nariz y me dijeron: '¿Sabes correr?' y yo les dije que sí. 'Pues corre antes de que pase algo peor'. Me eché a correr", comentó el Sánchez Flores.

El joven relató que ya no sentía la cara y que al ser liberado, estuvo caminando por las calles, hasta llegar al límite de la Ciudad de México y Estado de México.

Marco Antonio intentó meterse a un edificio de oficinas, volvió a llegar la policía y lo golpeo.

La cuarta golpiza, fue antes de ser llevado a un juzgado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, donde fue captado por las cámaras de seguridad, un día antes de ser encontrado.

Ahora le pegaron en las costillas, donde tenía una herida, el joven fue encontrado en un puente peatonal y las personas que pasaban por ahí pensaron que se quería suicidar.

No me dijeron nada, no me pidieron mis huellas ni mi nombre y así como entré, salí", aseguró Marco.